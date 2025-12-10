桃園市機關學校及市場試行垃圾費「隨袋徵收」

▲桃園市長張善政表示，市府12月1日起針對機關、學校及市場試運行垃圾費「隨袋徵收」，並訂於115年1月1日正式實施。市府將持續優化配套、加強溝通，與市民共同推動更永續的城市環境。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（10）日上午主持市政會議時表示，113年桃園市每人每日一般廢棄物清運量約0.6公斤，較新北市約0.45公斤多三分之一。桃園去（113）年一般廢棄物妥善處理率不到93%，為六都最後，提升垃圾減量與資源回收已勢在必行。對此，市府12月1日起針對機關、學校及市場試運行垃圾費「隨袋徵收」，並訂於115年1月1日正式實施。市府將持續優化配套、加強溝通，與市民共同推動更永續的城市環境。

張善政說明，垃圾費「隨袋徵收」政策目的在以制度誘因促進垃圾減量，而非增加負擔。以學校為例，水費中的清潔費將取消，節省經費可支應垃圾袋費用。若遇不足，教育局將全額補助，確保不增加學校、學生與家長支出，期盼藉此強化校園分類與減量文化。

張善政指出，市府已啟動多項配套，包括辦理學校說明會、提供學校LINE社群即時反應，環保局也將持續派員訪查，協助各校調整流程。環保局評估，隨袋徵收後每公斤處理成本約1.3元，是現階段最具成本效益的作法，可有效推動源頭減量並提升處理效率。