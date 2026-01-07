桃園市民卡APP落實智慧便民 獲雲端物聯網創新獎殊榮

桃園市長張善政接受智慧城鄉發展委員會呈獻「市民卡APP」榮獲台灣雲端物聯網產業協會「2025雲端物聯網創新獎—傑出應用獎」。圖：市府提供

桃園市長張善政今（7）日上午主持市政會議，接受智慧城鄉發展委員會呈獻「市民卡APP」榮獲台灣雲端物聯網產業協會「2025雲端物聯網創新獎—傑出應用獎」。張善政表示，推動新版市民卡是市府數位轉型的重要一環，亦是具高度挑戰性的工作，技術層面的建置僅是第一步，後續市府將持續優化，落實智慧便民的目標。

張善政指出，市民卡下一階段重點在於提升市民使用率及接受度，讓數位服務真正融入日常生活。期勉各局處結合自身業務特性與專業，發揮創意，將各項市政服務與市民卡平台介接整合，持續擴充應用內容，以擴大整體服務面向。

智發會表示，「市民卡APP」能在具高度指標性的全國性獎項中脫穎而出，除展現市府團隊在雲端與物聯網應用的實力，也體現跨局處協作的重要性。未來將持續以市民需求為核心，精進系統功能與服務流程，並鼓勵各局處將科技導入專業領域，打造更便利高效的智慧生活平台，讓桃園成為市民安心信賴的宜居城市。

