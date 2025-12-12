桃園市民卡APP 2.0翻身獲4.2星好評 好孕專車、敬老叫車明年上線

桃園市民卡APP整合服務功能，明年1月三項新功能上線服務。圖：智發會提供

桃園市民卡APP 2.0今(2025)年上路，功能不足引發民代市民爭議，市府智慧城鄉發展委員會列管條條負評解決質疑，如今市民卡APP 2.0網路使用好評超過4.2星，智發會今(12)日上午表示，市民卡APP 2.0功能整合大幅提升，尤其好孕專車、敬老愛心卡叫車服務及推播提醒父母注意孩子注射疫苗3項新功能，將在明年1月上路服務。

桃園市民卡APP 2.0功能整合大幅提升。圖：智發會提供

桃園市民卡APP開發上線將近一年，從原本「陽春型」轉型至2.0期間，之前遭市議員、不少市民質疑，市民卡APP 2.0功能不足、支付整合性差，無法與實體優惠串連，雖可繳費、查資料，卻不能搭公車，乘車優惠無法使用，智發會主委廖修武說，上線之初，網路給予市民卡APP很多負評，隨著該會逐條列管負評改進，快速更新軟體，半年前負評銳減，網路星級評論從起初低於3星，現今好評超過4.2星。

廣告 廣告

有別於市民卡APP 1.0沒有市民卡就無法使用，2.0已大幅改善數位服務功能，克服敬老愛心卡、有孕市民叫車服務技術面問題，智發會副主委閻俊如進一步表示，市民卡APP以市民卡為基礎，六都都有市民數位服務入口，桃園市民卡APP是希望建立市民建立智慧城市數位服務入口，避免詐騙，將參與綁定的市民歸戶，如同會員制，讓市民陳情或申辦所有單位服務都方便。

由於市民卡APP無法多元支付使用，不能直接搭公車掃碼支付受到質疑，智發會表示，市民卡具儲值及身分驗證，為解決打折優惠電子支付，APP 2.0改善許多複雜技術問題，將APP與市民卡串連，如同實體卡，預計明年下半年完成手機搭公車掃碼支付上路；目前APP與4000間店家（不限桃園市）合作優惠，市府預定明年初啟動好孕專車、敬老愛心卡叫車服務，推播提醒桃園父母注意孩子注射疫苗3項新功能，市民只要申請綁定市民卡APP 2.0，就可享市府數位服務。

廖修武表示，桃園市民卡APP定義，是市民使用市府數位服務的單一入口，不同網路很多APP是營利性質，市民卡APP卻非營利賺錢，產品定位在降低市民跑機關的成本，經由不斷改善APP技術和負評，現在打開桃園市民卡APP 2.0介面，就可看到各局處各項活動，市民可以輕鬆報名，數位使用市府所有單位，繳規費或陳情都可以，市民可不必四處註冊，降低個資外洩疑慮。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

企業涉假交易真借貸近2億 負責人遭桃檢約談後300萬交保

【有片】走斑馬線也被撞！八德路口右轉車未禮讓釀行人受傷