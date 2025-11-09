桃園市民聯合婚禮 80對新人浪漫啟航「海洋奇緣」

▲桃園市114年市民聯合婚禮。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（9）日下午前往中壢區，出席「桃園市114年市民聯合婚禮」。張善政表示，市府舉辦的聯合婚禮是最具喜氣的活動之一。今（114）年報名一開放即「秒殺」，顯示年輕世代對婚姻依然充滿期待。桃園是六都中結婚率最高的城市，今日共有80對新人在親友見證下攜手啟航，象徵幸福人生的嶄新開端。

張善政指出，當前社會普遍面臨少子化與不婚風氣，但今日新人們勇敢踏出第一步，願意攜手共度未來，這份勇氣與決心值得肯定。他勉勵新人彼此包容、共同打拚，在面對婚姻、事業與生活挑戰時，以愛與信任作為最堅實的力量來源。

張善政提到，稍早前往平鎮宋俊宏婦幼醫院參與院慶時，看到許多新手父母懷抱嬰兒、笑容洋溢，深刻體會「快樂的負擔」真諦。他祝福新人在人生航程中，如同本次婚禮主題「海洋奇緣」，攜手乘風揚帆、共築溫暖家庭，讓愛情與幸福如大海般深遠長久。當被問到婚姻和諧秘訣時，張市長以吵架不回嘴的相處哲學與新人共勉。

民政局表示，桃園是六都中最年輕的城市，近年來積極推動「幸福城市」政策，從未婚聯誼、聯合婚禮到育兒補助，打造「婚育一條龍」的服務，期盼讓年輕人在桃園安心生活、幸福成家。今年聯合婚禮以「海洋奇緣」為主題，不僅營造浪漫氛圍，也寓意80對新人在人生旅途中互相扶持、攜手未來。

民政局說明，為祝福新人成家，市府精心準備實用家電與景福宮註生娘娘加持的「好孕金鏟子」等「桃園六禮」贈予每對新人，市議會亦致贈大同電鍋表達祝福。現場並抽出義大利羅馬雙人來回機票、郵輪蜜月行、行李箱及家電等好禮，祝福80對新人攜手啟航，帶著「海洋奇緣」的浪漫與「幸福桃園」的溫度，共同邁向人生的新旅程。