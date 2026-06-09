桃園市水災強化三級應變今開設 首日接獲4件道路積淹水通報

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桃園市防汛專用砂包由各里長依各里所需數量向各區公所請領。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕時序進入颱風好發季節，氣候不穩定且極易發生短延時強降雨，桃園市政府今(9)日上午8點開設水災強化三級應變，截至傍晚共受理4件道路積淹水通報，因鋒面有南移趨勢，桃園市雨量下修，隨著雨勢變小，各區公所也回報積淹水已退水。

包括龜山區樹人路、桃園區成功路三段(虎頭山公園至國光發電廠有3處積水)，因當地無側溝排水，今日通報道路積淹水約半個輪胎高，楊梅區中正路、梅高路二段一度淹水10至20公分深，民眾反映疑似排水系統阻塞，經公所派員勘查和清理後，均回報已退水。

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水務局長劉振宇表示，因應颱風可能帶來劇烈風雨，水務局近期在中壢區自強三路及自強七路口、吉林三路及松江南路，八德區茄苳路，龜山區文化一路與文明路口等6處淹水熱點，預先部署共7台6英吋移動式抽水機，清點與配置皆已到位，隨時投入第一線抽排作業。

水務局水利防災科股長周玟安提到，面對即將到來的颱風季，請務必提高警覺，提早定期檢查並留意住宅周遭排水口是否遭垃圾或異物堵塞，以免影響排水順暢，另外，水務局已全面盤點並備妥各項防颱防汛物資，包含防汛專用砂包1萬1449包、抽水機28台、鼎塊765塊及立方塊1568塊；其中，防汛專用砂包由各里長依各里所需數量向各區公所請領，但遇情況急迫，如易淹水地點、滯留鋒面影響，得由民眾直接向各區公所請領。

桃園市水務局在淹水熱點預先部署移動式抽水機。(記者李容萍攝)

桃園區成功路三段因無側溝，今日發生道路積水約半個輪胎高。(記者李容萍攝)

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