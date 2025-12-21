桃園市獸醫師公會會館落成 王明鉅揭牌祝賀

桃市獸醫師公會會館落成揭牌，王明鉅副市長：打造專業基地強化動物醫療環境。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市副市長王明鉅二十一日上午前往中壢區，出席「社團法人桃園市獸醫師公會會館落成揭牌典禮」。王明鉅表示，新會館是公會歷屆理事長一屆接一屆踏實經營、長期累積的成果。二十一日會館揭牌的里程碑，除了象徵組織更穩健，也為未來推動會務、會員培力與專業交流奠定重要基地。

王明鉅指出，獸醫的專業與影響力正隨社會變遷快速擴大，已不僅限於臨床照護，並與生技、醫藥與生物科技等產業更緊密連結，具備跨域發展潛力。同時，特定勤務動物的健康管理，如警犬與搜救犬，也需要獸醫專業支援，透過強化後勤與照護，能進一步提升公共安全與民眾福祉。隨著高齡化、少子化趨勢，毛小孩成為許多家庭的重要成員，寵物照護需求持續攀升，獸醫師在動物福祉與市民生活品質提升上扮演更關鍵角色。

王明鉅也強調，畜禽健康、防疫與食安息息相關，動物傳染病風險日益複雜，第一線通報、檢測、溯源與防堵更凸顯獸醫專業的重要性。市府將持續與桃園市獸醫師公會及相關局處合作，強化教育訓練與技術設備量能，讓桃園獸醫師在公部門、民間寵物照護及食安防疫等面向發揮更大影響力，成為市民與產業的堅實後盾。

社團法人桃園市獸醫師公會理事長丘立信表示，感謝桃園市政府多年來的協助與關心，讓公會得以穩健發展。未來將持續精進專業服務，推動各項業務蒸蒸日上。

農業局表示，市府與桃園市獸醫師公會長期維持密切合作關係，在動物醫療管理、動物福利推動、人畜共通傳染病防治及醫療糾紛溝通等議題上，公會皆提供重要專業意見與協助。未來農業局也將持續與公會攜手合作，透過制度面與實務面的雙軌並進，共同打造更完善、友善的動物醫療環境。