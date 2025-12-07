桃園市環保局設廚餘預約專線 (圖)
中央宣布116年起全面禁止廚餘養豬，強化防疫與降低非洲豬瘟風險，桃園市政府環保局為協助相關單位度過衝擊，設立廚餘預約專線03-3354920，由專人於上午8時至下午5時受理，協助確認載運車輛進場時段與清運調度。（桃園市政府環保局提供）
中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年12月7日
其他人也在看
中共不會等到2027才攻台？張榮恭示警：台灣情勢這樣變，才有和平機會
總統賴清德近日接受《紐約時報》專訪，被問及北京當局以2027年完成武統台灣準備為目標，賴清德表示，台灣必須做最壞的打算，最好的準備。對此，國民黨副主席張榮恭在廣播節目《飛碟午餐尹乃菁時間》表示，美國學界和軍方的判斷是2027年中國將會完成全面攻台的準備。問題在於若中國現在尚未擁有全面攻台能力，此時台灣正式宣布獨立，中國根本不會等到2027年才攻台，很可能立刻......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 164
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 19 小時前 ・ 172
鏡觀／賴總統的「準備」
賴清德有一個獨特的能力，他會讓好好的一件事變調，特別是當他認真想團結國家的時候就會出包。上次是他中途喊停的團結十講，這次則是他上週三在總統府大陣仗的「守護民主台灣國安行動方案」記者會。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 25
共軍「百艦齊發」大規模部署東亞海域 總統府籲中方克制｜#鏡新聞
路透社4日報導，中國軍艦與海警船，最近在黃海、東海、南海及西太平洋，部署數量一度超過100艘，被認為超過自身防衛的需要，可能為區域安全帶來風險，甚至傳出演練對外國軍事目標的「模擬攻擊」 和「拒止」行動，總統府表示，賴總統已經請國防部與國安單位隨時掌握，也呼籲中國，應該克制行為。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 44
馬政府時代的兩岸和平紅利
日前，賴清德總統突然宣布將要編列1.25兆的巨額軍購特別預算，美其名是「抗中保臺」，實際上卻是實現其「務實臺獨」的立場。消息傳出後，舉國譁然，因為明年度的國防支出的一般預算超過9,000億新臺幣，大約是我國GDP的3.3%，已經是歷史新高；現在如果把這新編列的特別預算分成四年完成的話，國防支出將達到4.4%，就會非常接近美國要求我們的5%水準。然而，我們政府每年的總支出大約只佔GDP的14%左右，現在需要把其中近三分之一用在軍備上面，而教育、經建、社福及其他支出勢必受到嚴重的排擠。奔騰思潮 ・ 1 天前 ・ 64
蕭美琴宜蘭行被疑假視察真輔選 他看「林國漳背心字樣」批：拿國家名氣操作選舉
副總統蕭美琴5日在民進黨宜蘭縣長候選人林國漳陪同下，前往宜蘭礁溪金柑果園視察生產和經營狀況，此行被在野黨質疑目的是「假視察真輔選」。對此，媒體人黃揚明在網路節目《週末大爆卦》中直批，原來行政院是會聘請宜蘭縣長候選人擔任政務顧問的，「民進黨拿國家名氣進行選舉操作，相當過份。」黃揚明指出，林國漳視察時穿著的背心上寫的並非「宜蘭縣長參選人」，而是「行政院政務顧問」......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 12
柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意
今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 4
王義川曝綠桃園市長「明年初壓軸出爐」 何志偉：我一步一腳印
政治中心／林彥君 鍾能銘 賴國彬 桃園報導民進黨2026桃園市長選戰，綠營誰來出戰，備受矚目，包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉，都是熱門人選，外傳黨內選對會將台北、桃園列在壓軸提名，王義川更透露，會在明年1、2月左右才會定案，何志偉則表示，他不清楚提名時程，但自己會一步一腳印做好工作。民視 ・ 54 分鐘前 ・ 發起對話
談綠桃園市長人選進度 王義川：1、2月定案
[NOWnews今日新聞]2026年九合一選舉，民進黨桃園市長人選備受矚目，包含總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰都被點名。對此，王義川今（6）日上午替議員參選人張銘祐站台受訪時透露，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4
川普版「國安戰略」8度提台灣！顧立雄：印太和平穩定是美國最核心利益
美國川普政府公布新版「國家安全戰略」報告，提及台灣多達8次，並強調嚇阻台海衝突是優先事項。對此，國防部長顧立雄今（6）日表示，可以很清楚知道，印太區域和平穩定還是美國最大的核心利益，美國急於推動，印太周邊國家偕同產生有效的集體嚇阻，而台灣也要強化自我防衛能力跟決心。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 29
小紅書暫封鎖1年 總統府：尊重內政部決策
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）「小紅書」APP涉詐風險高且資安檢測不合格，內政部命令暫行封鎖1年。總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，詐騙案件無法配合政府追查，尊重內政部的決策。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
成立北屯聯合服務處表態參選? 江啟臣沒鬆口
中部中心 ／ 許家程 黃信儒 台中報導台中市誰來選？民進黨徵召當籍立委何欣純投入明年2026台中市長選戰，已經積極跑行程備戰。而國民黨楊瓊瓔也率先表態將投入選戰，同黨的立法副院長江啟臣，則是動作頻頻，下午在台中北屯和立委黃健豪成立聯合服務處，被問到是不是準備表態選市長了，江啟臣仍沒有鬆口。民視 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
王義川爆民進黨2026桃園市長提名最新進度！何志偉：一步一腳印
2026年桃園市長選戰，各界關注民進黨會派誰挑戰現任市長張善政，民進黨立委王義川表示，相關人選應該會在1、2月才會定案，選對會也還在努力當中。對此，總統府副秘書長何志偉今天表示，自己並不清楚相關時程，現在就是一步一腳印，做好手上的工作。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
號召黨公職聲援黃呂錦茹涉犯集遊法 朱立倫.楊智伃遭傳喚
社會中心／王毓珺 嚴凱 台北報導還記得在今年4月時，國民黨因為不滿檢方偵辦幽靈聯署案，時任黨主席朱立倫下令，號召黨公職包圍北檢聲援黃呂錦茹、衝撞禁制區，被依集會遊行法偵辦，今天（5日）檢方傳喚朱立倫跟前國民黨發言人楊智伃到案，朱立倫開完庭表示，當時是執行憲法對人民權利的保障。一下車，大批媒體就圍了上前，前國民黨主席朱立倫，一身西裝筆挺，打著領帶，現身北檢。記者vs.前國民黨主席朱立倫：「這是秋後算帳嗎，好你們辛苦了，謝謝。」只見朱立倫，一臉輕鬆表情，始終帶著微笑，陪同在一旁，身穿白色西裝外套的，是國民黨前發言人楊智伃，兩人同時被檢察官傳喚，短短偵訊半小時後，朱立倫離開地檢署，強調集會遊行是憲法給的保障。號召黨公職聲援黃呂錦茹涉犯集遊法 朱立倫.楊智伃遭傳喚（圖／民視新聞）前國民黨主席朱立倫：「今天我們是來履行，中華民國憲法，對於人民集會遊行的保障，我們都是執行憲法，對人民權利的保障，我們堅持中華民國憲法規定，對集會遊行的保障。」時間回到今年4月17號，國民黨不滿地檢署，連日重辦罷免綠營立委案，國民黨地方黨部陸續遭到搜索，各黨部主委被約談。時任黨主席朱立倫下令，號召黨公職包圍北檢抗議、聲援黃呂錦茹，還衝撞禁制區，被依集會遊行法偵辦。號召黨公職聲援黃呂錦茹涉犯集遊法 朱立倫.楊智伃遭傳喚（圖／民視新聞）律師包盛顥：「集會遊行經過主管機關，依法命令解散但不解散，號召或是指揮的主嫌，可能會構成犯罪，如果法院認定犯罪事實判決有罪，最重可以處兩年有期徒刑。」同樣涉案的國民黨立委謝龍介，因為立院公務請假，將擇期傳喚到案說明。原文出處：朱立倫、楊智伃違反集遊法 北檢首度傳喚說明 更多民視新聞報導國民黨智庫董事長交接 朱立倫：鄭麗文一定有很多新的創意藍智庫交接鄭麗文卻「找不到執行長」 藍委吃驚：還沒搞定？最新／417包圍北檢案 楊智伃、朱立倫今被傳喚說明民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
總統稱樂意幫忙中國經濟問題 遭柯文哲罵「通匪」｜#鏡新聞
總統賴清德日前接受紐約時報專訪，表示願意幫助中國解決他們在經濟上面臨的問題。民眾黨前主席柯文哲聽了，卻酸總統「通匪」；對此總統府發言人郭雅慧表示，這是「情緒性發言」。而相反地，國民黨主席鄭麗文接受專訪時，對中國讚譽有加，直呼「中國快速崛起，國力已經不可同日而語」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 4
24歲員警頭城值勤時遭撞 民進黨宜蘭縣黨部發聲了
即時中心／顏一軒報導宜蘭縣礁溪警分局礁溪派出所一名24歲林姓員警，昨（5）日晚間於頭城鎮執行副總統蕭美琴車隊交管勤務期間，突遭偏移車道的自小客貨車高速衝撞而受傷，所幸經治療後已脫離險境轉院。對此，民進黨宜蘭縣黨部今（6）日也發布聲明，除期盼員警能早日康復外，也希望外界勿消費傷者、勿以不實訊息刻意模糊焦點、散播錯假資訊。民視 ・ 1 天前 ・ 2
表態願登記新北市長初選! 李四川:太太堅決反對我選
政治中心／陳堯棋 賴文軒 台北報導台北副市長李四川表態願意登記新北市長初選後，今天（5）市政總質詢，國民黨議員提前送上白蘿蔔、粽子等，象徵好彩頭、選舉包中，甚至在議場邀"李安連線"合拍"畢業照'。但李四川自曝，到目前都還沒收到國民黨中央徵詢，加上太太、全家都反對參選。這兩天發言還被批評性別歧視，似乎也讓他有點嚇到。台北市議員(國)汪志冰 vs.台北市副市長李四川：「這拿這個來送你的耶，汪志冰議員，包中。」汪志冰送上包中春聯，預祝2026當選新北市長，被李四川當場又送回去。這兩天的市政總質詢變了調，彷彿成了他的畢業典禮。台北市議員(國)秦慧珠：「邀請市長跟這個副市長，一起站到前面來好嗎？」藍營議員和"李安連線"搶拍照、獻花，更送上好彩頭、凍蒜祝福。但原本說要登記初選的，怎麼感覺又有點縮回去？台北市長蔣萬安、副市長李四川。（圖／民視新聞）台北市議員(國) 汪志冰vs.台北市副市長李四川：「黨部高層有來徵詢過你嗎，到目前為止？沒有。你跟你太太有先做過初步的溝通？我太太堅決反對我選舉，我連講話中間，都可以拿一句話出來...這個，我現在可以體會，我們以前韓院長講的，叫作"雞蛋裡面挑鋼筋"。」黨中央到現在還沒徵詢，家人又反對選舉，讓李四川至今不敢請辭，專心投入選戰，但還是上廣播，大談政績，持續暖身。近日李四川捲入失言風波。（圖／民視新聞）主持人王淺秋vs.台北市副市長李四川：「農曆過年前能夠簽約，那在明年的六月能夠開工，讓輝達真正落實在這個台北市。」似乎已經一步步為選舉鋪路，但儘管目前民調在藍白最高，卻接連爆出失言。新北市議員(民)張維倩：「蘇巧慧年輕有創意，他說她穿著漂亮，甚至在女主持人問他，新北用水的時候，他竟然回答"妳可能聽不懂"，由此可見，李四川不只不懂新北人的需求，性別學分更應該好好地重修。」台北市副市長李四川：「絕對沒有他們想得這個(性別歧視)的意思，我要加強的是我講話的技巧。」李四川的一言一行，如今被放大檢視，想挑戰2026，真的準備好了嗎？原文出處：表態願登記新北市長初選 李四川：太太堅決反對我選 更多民視新聞報導李四川參戰新北？藍議員揭地方觀察：建議黃國昌做一件事！選新北市長願和黃國昌比民調？李四川：「這件事」比選舉更重要為選舉鋪路? 李四川廣播聊政績 綠酸"凸顯蔣沒做事"民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
網路投票台中市長人選 楊瓊瓔、江啟臣「姐弟之爭」｜#鏡新聞
2026台中市長選情，在國民黨立委楊瓊瓔宣布參選後，與立法院副院長江啟臣，形成了姐弟之爭，根據壹蘋新聞網5日的網路票選，下屆台中市長參選人支持誰，楊瓊瓔獲得最多票，江啟臣第二名，雖然要不要參選江啟臣還沒表態，但他積極布局，下午跟立委黃健豪、議員沈佑蓮成立聯合服務處，似乎已經用行動展現參選的意願。鏡新聞 ・ 18 小時前 ・ 1
川普2.0戰略報告 賴清德感謝：優先遏制台海衝突、強調第一島鏈安全
美國昨公布川普總統第二任期的首份《國家安全戰略》，台灣在這份白皮書中被提到多達8次，內容詳述台灣半導體產業的地位、戰略位置的重要性。賴清德總統今日透過X社群平台回應說，非常感謝美國的國家安全戰略將遏制台海衝突列為優先事項，並強調第一島鏈的安全。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
梁東屏專欄：高市早苗支持度攀高 中國戰狼外交碰了個大釘子
梁東屏／專欄作家、前中國時報駐東南亞特派員鏡報 ・ 5 小時前 ・ 5