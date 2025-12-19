桃園市空服員職業工會代轉孫姓空服員家屬聲明稿。（桃園市空服員職業工會提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市空服員職業工會十九日代轉孫姓空服員家屬聲明稿，在聲明稿中孫姓空服員家屬聲淚俱下表示：「我的女兒已經走了兩個月，我們養她長大成人，看她考上空服員，到桃園工作，我一直以為長榮航空是間體面的大公司，應該會好好照顧她吧，可是直到她躺在醫院，都還在害怕請假、害怕被罰，我才知道原來她竟然過著什麼日子。」

家屬指出，可能誰家的小孩都是這樣子，在外面報喜不報憂，怕爸爸媽媽擔心難過。所以直到最後，我們才知道，她會冷，她需要一件毛毯，她很痛，想要救護車趕快載她到醫院，都沒有辦法。誰知道自己的女兒被這樣對待，不會不甘，不會天天想，如果再早一點請假、再早一點送到醫院，是不是不會發生這種事情。

廣告 廣告

家屬表示，我的女兒走了兩個月了，長榮航空不停說會積極檢討、會全力協助家屬，可是連派一個高層來家裡慰問都沒有，難道我的女兒因為你們的制度缺失、因為你們的職場霸凌，人就這樣沒了，也不值得你們高層花一點時間嗎？看到副總在記者會說，取得家屬諒解，我們真的不懂，你們有時間做公關，就沒有時間好好跟我們談、還我們一個公道嗎？

家屬說，我們不知道怎麼處理這種事情，所以委託工會幫忙，結果長榮航空的回應竟然是繼續說謊，說全力協助家屬的需要，但只是寄信給我們，說可以來申請喪葬補助，這不是做人的義理。

家屬心痛的表示：「我的女兒走了，你們還可以繼續說謊，但她不能為自己發聲了。我們家屬的需要很簡單，請公司讓工會參與調查，更請公司派高層來家裡跟我們談，我們要的全力協助就是這樣子，請長榮航空給我們一個公道。」