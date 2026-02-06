「桃園市立內壢國民中學綜合大樓新建工程」開工動土典禮。（工務局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市政府為落實教育政策並提升校園學習環境品質，推動「桃園市立內壢國民中學綜合大樓新建工程」，並於今（一一五）年二月六日舉行開工典禮，由張善政市長親自出席主持。未來工程完工後，將有效改善內壢國中校園空間不足及設施老舊問題，全面提升校園安全性與使用機能，為師生打造更安全、舒適且符合現代教育需求的優質學習環境。

桃園市立內壢國民中學創立至今已六十三年歷史，為地方具代表性的老字號學校，隨著中壢地區人口持續成長，學校規模逐年擴大，班級數長期維持八十班以上，屬於大型學校。既有校舍因使用年久，部分教學及行政空間已不符現行使用規範及防災避難需求。為改善校園學習環境，市府依據教育部「國民中小學設備基準」，推動老舊校舍整建計畫，辦理「桃園市立內壢國民中學綜合大樓新建工程」，並採「先建後拆」方式施作，以確保教學活動不中斷，維持師生正常學習與校園運作。

內壢國中校舍新建工程基地位於桃園市內壢區復華街（內壢國中校園內），規劃興建地下一層、地上四層之新校舍，總樓地板面積約三千五百四十二平方公尺，共規劃二十間教室量體空間，內容包含普通教室、專科教室與辦公室等相關使用機能，以及設置防空避難空間，並依各樓層機能妥善配置，兼顧教學動線與使用安全，另增設六十二席汽車及七十三席機車停放空間，以完善校園交通與整體使用機能，工程預計於一一六年下半年完工，總經費約二億七千四百零一萬元，其中教育部國民及學前教育署補助約八千九百五十八萬元，其餘由桃園市政府負擔。