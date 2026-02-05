桃園市立圖書館桃園分館攜手「閱讀星世界」 打造2026雲端閱讀聚落

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】為推廣全民閱讀風氣，桃園市立圖書館桃園分館攜手閱讀社群品牌「閱讀星世界」，於 2026 年再度啟動長期閱讀計畫「桃園圖書館雲端聚落」。自 2 月至 6 月，規劃一系列線上讀書會與實體沙龍，邀請市民在緊湊的生活節奏中重新拾起書本，透過閱讀與深度的對談，找回探索未知的樂趣，並展開一場閱讀與城市之間的文化對話。

今年計畫以「閱讀與城市的文藝復興」為核心主題，強調閱讀不應只是單純的文本理解，更是一種回應現代生活的方式。活動形式別出心裁地跳脫了傳統單向式的講座，改以「主題對談」進行，邀請講者從自身的生命經驗與專業視角出發，大方分享閱讀如何深刻地影響他們的思考模式、人生選擇以及日常生活的每一刻。

為了貼近不同市民的生活型態，全系列 14 場活動中規劃了 12 場 YouTube 線上直播，打破地理與時間的限制，讓不論是通勤族或是居家讀者都能輕鬆參與；另外特別安排 2 場實體沙龍，提供更具溫度的面對面交流。桃園市立圖書館指出，活動的核心價值在於「陪伴與對話」，不強調艱深的理論，而是希望讓讀者在輕鬆的氛圍中將書中的靈感轉化為生活的養分。

活動橫跨半年並精準切入五大主題軸線：2 月「移動文化」探討跨文化的他者經驗；3 月「跨界視野」引導讀者從歷史與文學開拓新觀點；4 月「閱讀趨勢」結合好書獎討論當代議題；5 月「土地對話」則透過生命故事深化對家鄉的情感；最後 6 月「未來職涯」專為青年世代設計，陪伴學子在多變的時代中探索人生方向。

本計畫邀請了 Podcast 主持人、學者及社群創作者等多位跨領域工作者，透過晚間線上場次的即時問答，打造出一個重視回饋且充滿活力的閱讀社群。桃園市立圖書館誠摯邀請市民朋友加入「桃園圖書館雲端聚落」，讓閱讀在城市的各個角落持續發生。活動全程免費且現正開放報名中，場次詳情請至官方網站 https://www.typl.gov.tw/zh-tw/Activity/Content/9037 查詢。 (圖：桃園市立圖書館提供)