桃園市立圖書館獲贈特色童書 「共讀之樹」長出澳洲新枝葉

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市立圖書館今（28）日在總館舉辦「共讀之樹—桃園與澳洲的閱讀連結」贈書儀式，由館長施照輝與澳洲辦事處代表馮國斌共同主持，象徵兩地在閱讀推廣與文化交流上展開新篇章。

總館以「生命樹」為建築核心意象，象徵知識扎根與文化延展。館長施照輝表示，本次澳洲辦事處贈予的童書與繪本，猶如替「共讀之樹」增添蓬勃新枝葉，不僅豐富圖書館館藏，更深化桃園與澳洲的文化交流。他提到：「每一本書都是一扇窗，帶領孩子看見不同土地的故事與生活。期盼這些特色童書能啟發孩子的國際視野，培養對多元文化的尊重與好奇。」

澳洲辦事處代表馮國斌亦表示，很高興能透過書籍與桃園市民分享澳洲的閱讀風景與教育理念，期待雙方未來持續深化文化、教育與公共服務層面的合作。

本次贈書以兒童繪本與童書為主題，內容涵蓋澳洲自然生態、在地文化與原住民故事，包括：以經典筆觸描繪澳洲風土的《Possum Magic》、呈現家庭文化的《Bluey: Treasury》，以及以袋熊幽默日記視角創作的《Diary of a Wombat》等。這些作品將帶領小讀者展開一場「紙上澳洲之旅」，在閱讀中拓展跨文化的理解力。

儀式最後，館方邀請紙藝大師洪新富以捐贈書籍中的紅袋鼠為靈感，現場創作紙藝作品並贈予馮國斌代表，象徵文化交流與藝術傳承，引起現場一片驚嘆。雙方隨後合影留念並參觀贈書展示區，期盼在「共讀之樹」的枝葉間，讓閱讀的種子持續萌芽，陪伴桃園孩子以書為翼，看見世界的多樣與美好。 (圖：桃園市立圖書館提供)