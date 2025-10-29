桃園市立圖書館青埔智慧科技分館啟用 六大科技設施邁向智慧閱讀里程碑

▲青埔智慧科技分館是桃園首座結合AI與自動化系統的智慧型圖書館。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（29）日下午前往中壢區，出席「桃園市立圖書館青埔智慧科技分館」啟用典禮。張善政表示，青埔智慧科技分館是桃園首座結合AI與自動化系統的智慧型圖書館，不僅展示未來圖書館的發展趨勢，更象徵桃園邁向智慧城市的重要里程碑。未來市府也將逐步把相關智慧科技導入全市各分館，讓市民體驗更便利、智能與人性化的閱讀服務，讓閱讀因科技而更貼近你我的日常生活。

▲館內亦規劃0-5歲嬰幼兒閱讀專區。

張善政指出，青埔智慧科技分館導入全臺首創的機器人預約自助取書區，並設置AI互動牆、小書僮機器人、智慧尋書架、電子紙閱讀器與書籍盤點機器人等六大智慧設施，透過科技提升圖書館的借還書效率與服務品質。此外，館內的智慧伺服器系統亦為桃園智慧城市的重要基礎設施之一，支撐全館自動化的運作。期許青埔智慧科技分館啟用後，能延續桃園市於今（114）年榮獲「整體閱讀力表現績優城市」及「教育部閱讀推手團體獎」的榮耀，讓更多市民走進圖書館，享受科技閱讀的嶄新體驗，讓書香遍佈桃園。

▲圖書館導入全臺首創的機器人預約自助取書區。

國立公共資訊圖書館長馬湘萍表示，青埔智慧科技分館充分體現智慧圖書館的理念，結合AI互動、機器人取書與智能推薦等應用，讓讀者能更直覺地找到適合的書籍與主題。桃園市立圖書館在智慧化服務的推動上已走在前端，期待未來持續提升閱讀體驗與服務品質，成為全國各公立圖書館智慧轉型的標竿。

桃園市立圖書館表示，青埔智慧科技分館位於亞矽IoT展廳內，鄰近A19桃園體育園區站與桃園國際棒球場，樓地板面積約1,539平方公尺，館藏逾2萬3千冊，涵蓋期刊、兒童讀物及人工智慧主題藏書，並規劃閱覽區、資訊檢索區、兒童閱覽室與研習教室，提供市民舒適的學習與探索空間。

桃園市立圖書館進一步說明，本館1樓大廳外部結合經發局「智慧資料中心（IDC）」設施，導入NVIDIA H200與L40S晶片AI伺服器，支援生成式AI與數位孿生應用，並開放算力資源予產學研機構使用，創造更多跨域智慧應用場景；三樓則與國立臺灣科學教育館合作策劃科普展覽，結合「植感桃園」主題，展示科學展品、沉浸式劇場與互動體驗。青埔智慧科技分館將於10月31日至11月14日試營運，並於11月15日正式開館，邀請市民一同走進智慧科技圖書館，體驗科技融入閱讀的新風貌。