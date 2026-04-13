桃園市立醫院 拚122年試營運

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桃園市立醫院已於去年9月獲衛福部原則同意設置，包括急性一般病床499床及特殊病床250床，用地變更案也於今年3月完成內政部第1次小組審議，目前同步推動設計規畫、預算編列及醫療團隊洽談等前置作業，力拚122年完工並啟動試營運。

國民黨市議員楊朝偉質疑，桃園市立醫院去年2月確定落腳八德，但8月時遭衛福部要求補件，擔憂是否會因行政流程延誤耽擱興建計畫，無法在122年如期完工。衛生局表示，已於今年3月5日完成內政部都委會第1次小組會議，後續將送大會。除市立醫院總院外，大溪、觀音及復興等分院也正依整體計畫進行規畫作業，將逐步完善桃園醫療服務量能。

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衛生局表示，桃園市立醫院將設置急性一般病床499床及特殊病床250床，未來將以急重症、婦幼及長照支援服務為發展重點，並結合24小時急診、社區整合、在宅醫療及跨院所資訊共享等服務，提升區域醫療量能與照護品質。

衛生局說明，大溪分院已完成初步規畫設計及統包招標文件，以今年12月開工為目標。觀音分院現正辦理初步規畫設計，預計7月公告統包工程。復興分院則已於3月25日公告PCM專管及監造案，預計4月24日開標。各分院將以聯合門診中心為核心定位，依地方需求規畫科別與服務項目，並納入市立醫院中長程設置計畫整體推動。

此外民進黨市議員呂林小鳳指出，中大附設醫院距離實際開工仍需一段時間，建議市府評估先行活化用地，以提升土地使用效益。無黨籍市議員謝美英則指清大附設醫院去年10月首次招商流標，今年1月底重啟招商，第2次招商截止仍無廠商投標，擔憂這張醫療支票恐也面臨跳票危機。

衛生局回應表示，用地目前已撥付予中大，並由校方提送計畫書至衛生局審查，待中央核定後方能進行後續作業，用地活化事宜後續也將與中大研議可行方案。至於清大目前正研議調整招商條件，以提升招商誘因，後續將辦理第3次招商，持續推動計畫進行。