桃園市自來水管線遷移 3000用戶22日停水11小時

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園捷運綠線施工，台水公司辦理「大園區坑菓路（幸福路至崁下橋）配合管線遷移工程」，22日上午9時起停水11小時，影響桃園市蘆竹、大園及新北市林口區共3000戶，呼籲民眾儲水備用。

桃園市政府經濟發展局今天發布新聞稿表示，為配合捷運綠線工程，台灣自來水公司第二區管理處將辦理「大園區坑菓路（幸福路至崁下橋）配合管線遷移工程」，預計於22日上午9時起至同日晚間8時止停水11小時施工，請民眾預先儲水備用。

廣告 廣告

為儘早提供用水需求，經發局說，將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，這次停水戶數約3000戶，影響範圍為桃園市的蘆竹區，包括坑口里、山腳里、海湖里、濱海里；大園區的菓林里、竹圍里，以及新北市林口區的林口火力發電廠。

經發局呼籲民眾提早於停水前6小時完成儲水，將持續督促自來水公司儘速完工復水，恢復供水後若仍無水，可通知水公司或經發局立即處理；供水問題可電洽水公司24小時免付費服務專線1910或洽詢當地里長；相關停復水資訊可上水公司網站查詢。（編輯：陳清芳）1141119