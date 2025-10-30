桃園市舉辦雙語教育中外師資研習營 激發創新教學

桃園市為深化雙語教育能量，舉辦「2025國中雙語教育中外師資研習營」

桃園市持續深化雙語教育能量，今天（30日）舉辦「2025國中雙語教育中外師資研習營」，以「Learning Opening, Valuing Excellence! (LOVE)」為主題，來自桃園各國中校長、雙語本土教師及外籍教師等208位教育夥伴，一起透過理論與實務兼具的課程設計，共同激盪雙語教育的創新火花。

桃園市教育局表示，本次研習強調開放式學習的概念，研習課程兼顧各校參訓人員的學習需求。各校課程領導人場次部分，邀請長期推動雙語教育的臺北市天母國中陳麗英校長分享「雙語教育的實務經驗」，協助各校課程領導人如何轉化雙語政策，從行政觀點先擇定學校雙語教育發展方向，再到整合學校雙語教育推動策略，進而提升學生英語學習成效。雙語本土教師場次則由國立臺灣師範大學王力億教授講授「回應低英語文準備度學生的學習需求」，提供各校雙語本土教師於課堂實施差異化教學的策略，以因應現行各班學生學力表現落差的雙峰現象。

桃園市教育局並指出，這次也安排桃園市英語教育資源中心教學顧問黃毓芬教師，以「BE SAFE：Bilingual Education ft. Speaking, AI, Framework, and Evaluation」引導教師善用AI融入教學，強化課堂互動與學習評量，提升學生學習動機；外籍教師場次則由英語教育資源中心外籍教學顧問Cody Zdankiewicz講授「From Chalkboards to Chatbots: AI Tools for Educators」，與各校外師分享課堂實用教學工具以活化教學。研習活動最後則緊扣「雙語教學」及「開放學習」主軸，安排「虎劇團」帶領外師體驗「臺灣傳統民俗藝術—扯鈴」文化，除體驗臺灣民俗傳統外，教學過程因有語言隔閡，也藉此讓參訓外師及雙語本師反思自身在雙語教學時課堂所面臨的語言與文化差異，進而思考如何在教學上進行適切調整，以符合學生學習需求。

出席活動的桃園市教育局劉仲成局長勉勵中外籍師，秉持「熱情教學、共創卓越」精神，攜手讓桃園市成為最具國際競爭力的雙語城市。研習活動也安排表揚22所113學年度「雙語學校聯合觀議課暨訪視實施計畫」中表現優異學校，並頒發20位完成「雙語本師專業成長培訓」證書與17位榮獲「傑出外師卓越貢獻獎」教師，肯定他們在課堂推動雙語教學的熱情與努力。