桃園市苦茶油風味品評賽 大溪黃玉龍、龜山洪偉鑫奪特賞獎

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市苦茶樹種植面積將近160公頃，是桃園高經濟農特產品，今年度續辦苦茶油風味品評示範賽，大溪區黃玉龍拿下清香型特賞獎、龜山區洪偉鑫獲焙香型特賞獎，農業局也將於龍潭區打造苦茶油榨油廠。

農業局表示，苦茶油因脂肪酸組成與橄欖油相似，有「東方橄欖油」之稱，桃園市各區幾乎都有種植，在各區農會多年的輔導下，苦茶樹種植面積與產量逐年提升，去年首度結合農業部茶及飲料作物改良場台灣茶油分類分級制度(TcoAGs)，舉辦桃園市苦茶油風味品評示範賽，今年續辦並透過活動促進農友技術交流，苦茶油風味示範賽分為清香型、焙香型2組品評，總參賽點數達205點，較去年134點成長許多，邀請產官學專家代表共同為參賽苦茶油進行品評，依據苦茶油外觀、香氣、滋味等項目標準評分，每組別各選出特賞1名，金賞、銀賞及優選等獎項，比賽結果由大溪區黃玉龍摘下清香型特賞獎、龜山區洪偉鑫榮獲焙香型特賞獎。

農業局表示，為輔導優質油茶產業建立品牌，品評比賽以「東方珍萃」品牌共同行銷，亦積極推動桃園市合法榨油廠設置，預計明年可望於龍潭區成立，透過在地生產、在地消費，進而增加農民收益，提升桃園苦茶油知名度及品牌效益。

副市長王明鉅出席頒獎典禮表示，龜山區農會透過辦理苦茶油品質評比，鼓勵農友持續精進製程與品質，也讓更多民眾認識苦茶油的營養價值與特色，市府已規劃於明年打造苦茶油榨油場，確保優質苦茶油穩定生產，並將持續推廣桃園在地苦茶油品牌「東方珍萃」行銷至全台。

