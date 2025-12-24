桃園市藥事服務成效優異 深化在地藥事照護全面提升用藥安全





桃園市65歲以上人口超過37萬人，占全市人口近16%，已邁入高齡社會。桃園市政府衛生局整合公部門、藥師公會及700多家健保特約藥局資源，建立醫療院所與社區藥局雙向轉介機制。推動藥師深入社區與校園，針對長者、學童、新住民及弱勢族群宣導用藥安全。透過在地化藥事照護網絡，有效預防重複用藥與用藥錯誤，全面提升市民用藥安全。

建置友善藥局網絡 提供多元專業服務

整合醫院與社區藥局專業能力，維運495家友善特色藥局，提供九大項服務：藥物指導、測量血壓、用藥安全衛教、照護轉介、設置老花眼鏡或放大鏡、指導清除廢棄過期藥品、指導操作血壓機或血糖機、提供多元語言或無障礙友善環境，以及設置座椅供民眾休憩。友善藥局遍布各行政區，協助長者與新住民正確使用藥物。民眾可透過「友善特色藥局地圖」(網址：https://reurl.cc/bmLaDr)查詢鄰近的友善特色藥局，讓這些藥局成為守護市民健康的重要據點。

桃園市「一校園一藥師」用藥安全宣講。

強化弱勢照護 落實送藥到府服務

專業藥事人員多年來建置社區、居家及機構藥事服務模式，並針對身心障礙、領藥不便等弱勢民眾提供送藥到府服務，累計服務至少5,000人次，確保每位市民都能獲得適切藥事照護，透過個別化服務協助弱勢族群獲得更好治療效果，有效減少藥物濫用與浪費，落實健康平權理念。

深入社區與校園 擴大用藥安全宣導

推動友善特色藥局血壓測量服務，並辦理「優質友善特色藥局」遴選，展現多元服務特性。透過「一社區一藥師」用藥安全宣講，在民眾聚集場域提升社區新住民及民眾的正確用藥知識，每年深入社區完成至少250場次宣講活動，約9,000位民眾參與。同時舉辦長青樂活用藥健康知識競賽，吸引63組長者隊伍熱情參與，有效強化長者用藥安全能力。

桃園市友善特色藥局提供藥事服務。

在校園方面，藥師積極推動「一校園一藥師」宣講，將正確用藥觀念向下扎根，每年走訪校園完成至少120場次宣講，約2萬2,000位學童參與，並以寓教於樂方式辦理國小學童用藥健康知識競賽，共計119所學校響應參賽，成功建立從小到老的完整用藥安全教育體系。

為展現今（114）年度藥事服務成果，桃園市舉辦「114年度整合友善用藥安全網絡計畫成果發表會」，會中頒發藥事服務貢獻獎、服務榮耀獎、服務成就獎及照護績優獎，表揚推動藥師照護服務的醫院及藥師，並評選出本年度49家優質友善特色藥局，另邀請照護成效良好的個案分享受照護心得，讓民眾瞭解計畫的實際效益。桃園市政府衛生局將持續深化藥事照護模式，紮根地方服務網絡，守護市民用藥安全，全面提升生活品質與健康福祉。

桃園市整合友善用藥安全網絡計畫成果發表會。

