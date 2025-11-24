桃園市衛生局辦工作坊 探討青少年網路成癮與防治策略

依據數位發展部研究發現，12歲以上國人網路沉迷之比例自104年至111年呈現上升之趨勢。圖：衛生局提供

現今世代，網路除了是青少年的學習工具，也是情緒出口及社交場域，但當中的成癮風險，你注意到了嗎？桃園市政府衛生局於11月22日舉辦「數位生活中的平衡：跨世代對手機與網路使用與成癮的反思與對策」公民參與工作坊，邀請青少年、家長、教師、心理師及社工師等夥伴，共同探討網路成癮的挑戰與因應策略。

衛生局表示，依據數位發展部研究發現，12歲以上國人網路沉迷之比例自104年至111年呈現上升之趨勢，反映網路沉迷問題越趨嚴重。因此，衛生局辦理此次公民參與工作坊，以提升民眾對網路使用風險之認知，期望透過跨領域、公民參與方式共議桃園市網路成癮防治政策。

桃園市衛生局邀請青少年、家長、教師、心理師及社工師等夥伴，共同探討網路成癮的挑戰與因應策略。圖：衛生局提供

本次工作坊透過全體參與者分享日常生活上網路與手機使用的經驗，釐清網路成癮的識別與預防重點，並從家庭、學校與社區面向，討論出更全面的預防策略與支持方案。活動亦邀請部立桃園療養院兒童精神科林峯立醫師與桃園市臨床心理師公會理事黃彥霖臨床心理師的進行專業對談，由與會公民分組進行跨界討論，以及透過海報繪製分享成果，促進跨界溝通與協作，以期建構多面向網路成癮防治策略。

桃園市政府衛生局呼籲若發現自己或周遭親友有疑似網路成癮的傾向，可藉由網路使用習慣自我篩檢量表評估，亦可至桃園市社區心理衛生中心網站查詢網路成癮相關資訊或撥打專線03-3325880尋求專人協助。另提供免費心理諮詢服務，可透過社區心理衛生中心網站預約。

