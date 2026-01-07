桃園市觀光發展基金會接受民間捐贈，攜手強化宇內溪水域安全防護。（觀旅局提供）

記者陳華興／桃園報導

為持續提升桃園市水域觀光安全，桃園市觀光發展基金會六日參與「救生衣捐贈儀式」，接受中華民國常不輕協會捐贈的三百件救生衣。

此次救生衣捐贈係由桃園市議員凌濤協助媒合民間資源促成。凌濤表示，水域安全不僅是設施與管理問題，更關乎全民安全意識的建立，尤其各年齡層在親水活動前，更需要正確的風險認知與防護觀念。

而凌濤更強調，此次協助媒合民間資源促成救生衣捐贈，正是希望從制度與教育並進，補強第一線安全裝備，同時推動水域安全宣導與訓練常態化，讓親水活動在發展之餘，也能真正守住市民與孩子的安全底線。

廣告 廣告

桃園市觀光發展基金會表示，宇內溪為桃園市合法開放之親水水域，近年透過完善之場域規劃、動線管理與安全維護機制，逐步建立兼顧親水體驗與公共安全之示範模式。今年暑假期間累計約二萬五千人次到訪，單日最高人次突破一千五百人，已成為桃園市推動安全親水活動之重要場域典範。

未來，桃園市觀光發展基金會亦將配合相關單位，以宇內溪作為水域安全管理與教育訓練之示範場域，推動水域安全觀念宣導、實務訓練及設備精進，建立可供推廣之水域安全管理模式，持續提升市民與遊客戲水安全。