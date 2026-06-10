桃園市議員張肇良又涉農地違建關說遭搜索 檢方聲押張肇良、農業局官員

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市議員張肇良又被收押！他被控涉嫌利用桃市府顧問及市議員身分，涉嫌收賄協助業者在農地違法興建倉庫，並向主管的農業局科長關說，讓違建免於被查報，桃園地檢署檢察官李旻蓁昨(9)日指揮調查局桃園市調查處搜索張肇良及時任農業局農地管理科科長、現任專委高明．帕桑住處及辦公室，漏夜偵訊後於今日清晨當庭逮捕2人，訊後均向桃園地方法院聲請羈押禁見。

農業局回應，本案已進入司法程序，農業局全力配合後續偵辦，盼勿枉勿縱，釐清案情。

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張肇良被控涉嫌2021年至2023年間，利用擔任市府顧問及議員身分，收取業者賄賂協助業者在農地違法興建倉庫，並關說時任農地管理科科長高明．帕桑，使該違建倉庫免予查報拆除而得以使用，檢方昨搜索張肇良等5名被告住處及辦公處所共9處，並通知張肇良等5人及證人6人到案。

經檢察官漏夜複訊後，認為張肇良涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之公務員對於違背職務行為收受賄賂等罪嫌，高明．帕桑涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪嫌，均犯罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認為有逃亡之虞，於今(10)日清晨當庭逮捕2人並向法院聲押禁見，其餘3名被告分別經檢察官諭知以5至50萬元不等具保。

張肇良於2024年間也被控在非擔任議員時期，於龍潭區承租土地搭蓋違建租給超商，被舉報後涉嫌關說龍潭區公所、桃園市建管處，從「施工中違建」最優先拆除對象改列為「既存違建」非優先拆除對象，獲利租金389萬3400元，全案已被起訴、求刑10年，張肇良也曾因此案被收押。

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