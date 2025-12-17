桃園市議員提名「讓國民黨」？ 民進黨桃園市黨部：正式名額仍未定

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】民主進步桃園市黨部昨（16）日中午召開執行委員會，討論「2026年桃園市議員提名名額建議」，最終提名總席次26席。前桃園市議員王浩宇就在臉書批評，「桃園提名總席次僅26席，未過半且較本屆提名席次大減4席，還沒選議會就直接讓給國民黨。」

前議員王浩宇指出民進黨在桃園市議員提名僅提26席，質疑是否「直接讓國民黨」。（翻攝王浩宇臉書）

因應人口增加，桃園市議會下屆議員人數比本屆63席，將增加2席，但民進黨提名從30席，縮減為26席，也遭外界質疑是否「還沒選就認輸」。

對此民進黨桃園市黨部主任委員黃傅淑香表示，此提名名額建議，經黨部選戰策略小組及執行委員會充分討論通過，後續將送交中央黨部依程序審議正式通過為準。

黃傅淑香提到，2026年建議提名名額為26席（未包含平地、原住民席次），除考量國民黨在各區參選布局外，同時評估其他政黨參選人與本黨選票重疊性多寡，因此提名策略相較2022年保守。

她進一步補充，平鎮區仍保有現任議員楊家俍的席次，待中央黨部討論及時局變化再做調整，保有一定的彈性可做因應，正式名額仍須經中執會通過後才算最後定案。

