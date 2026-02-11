桃園市議員服務表現網路調查出爐 各選區民意輪廓浮現

《桃園電子報》針對桃園市議員服務滿意度進行網路調查。示意圖：資料照

《桃園電子報》針對桃園市議員服務滿意度進行網路調查，自本(2)月4日起於臉書平台針對20歲(含)以上戶籍地位於桃園市的民眾投放問卷，至9日止有1928人完成填寫，共收到1903份有效問卷，其中以桃園區民眾填答最為踴躍，約占近半數，其次為中壢、八德、蘆竹區。

問卷中詢問民眾對該選區議員最希望連任及最不希望連任者為何，由於各區生活環境、人口結構不同，民眾的認知與評價亦有所差異。如桃園區有多位具全國知名度議員，因長期站上政治第一線、立場鮮明，相對承受較高的負面評價，在民眾不希望連任的排行中名次偏前；其他選區則在相當程度上反映地方政黨光譜差異，而選民服務表現與在媒體前的議題曝光，仍是民眾認識議員最直接的印象來源。

廣告 廣告

填寫問卷民眾中，男性1401人(73.6%)、女性502人(26.3%)；年齡分布以50至59歲最多，共546人占28.6%，其次為60至69歲528人占27.7%，40至49歲401人占21%，70歲以上227人占11.9%，30至39歲141人占7.4%，20至29歲以下60人占3.1%。政黨傾向方面，自認無政黨傾向者1153人占60.5%，國民黨380人占19.9%，民進黨299人占15.7%，其餘政黨合計3.9%。

各區問卷結果如下：

李光達獲得40%桃園區填寫民眾支持，這與李光達基層跑得相當勤快不無關係。圖：編輯部

桃園區填寫民眾最希望連任議員前6名分別是1.李光達 2.張碩芳 3.詹江村 4.黃瓊慧 5.于北辰 6.凌濤；最不希望繼續連任的議員是1.凌濤 2.詹江村 3.黃瓊慧 4.于北辰 5.余信憲 6.李光達。

李光達獲得40%桃園區填寫民眾支持，這與李光達基層跑得相當勤快不無關係，張碩芳問政形象相對親和，其餘4人則因具全國知名度、在特定議題上立場明確，相對被「不喜歡」程度也高，這也直接反映在填寫民眾不希望連任議員的排行上。

彭俊豪除議員選舉外兩次獲徵召參選立委，民眾印象深刻。圖：編輯部

中壢區填寫民眾最希望連任議員前6名分別是1.彭俊豪 2.邱奕勝 3.謝美英 4.吳嘉和 5.梁為超 6.葉明月；最不希望繼續連任的議員是1.魏筠 2.張曉昀 3.邱奕勝 4.彭俊豪 5.梁為超 6.黃崇真。

彭俊豪除議員選舉外兩次獲徵召參選立委，民眾印象深刻，議長邱奕勝連任多屆又是市議會龍頭，在地方建設上貢獻甚多，謝美英廣播節目主持人潛在支持者眾，3人排名在前不讓人意外，而不被希望連任排名前2的魏筠和張曉昀，在這次問卷中顯現連任壓力。

八德區藍白支持者較多，這樣的排行在某些程度上反映該地區政黨光譜。圖：編輯部

八德區5位議員填寫民眾最希望連任排行分別是1.朱珍瑤 2.呂林小鳳 3.許家睿 4.段樹文 5.楊朝偉；最不希望連任排行是1.許家睿 2.段樹文 3.呂林小鳳 4.楊朝偉 5.朱珍瑤。

八德區藍白支持者較多，這樣的排行在某些程度上反映該地區政黨光譜。

劉勝全本屆議員選舉由無黨籍轉掛民進黨有一定實力，但涉及司法案件目前仍在偵審中，或因此受到影響。圖：編輯部

蘆竹區4位議員填寫民眾最希望連任排行分別是1.錢龍 2.張桂綿 3.許清順 4.劉勝全；最不希望連任排行剛好相反為1.劉勝全 2.許清順 3.張桂綿 4.錢龍。

劉勝全本屆議員選舉由無黨籍轉掛民進黨有一定實力，但涉及司法案件目前仍在偵審中，或因此受到影響。

平鎮區填寫民眾希望連任前3名為國民黨籍，後3名為民進黨籍。圖：編輯部

平鎮區6位議員填寫民眾最希望連任議員分別是1.舒翠玲 2.陳韋曄 3.黃敬平 4.王珮毓 5.劉仁照 6.楊家俍；最不希望繼續連任的議員是1.王珮毓 2.陳韋曄 3.舒翠玲 4.劉仁照 5.楊家俍 6.黃敬平。

平鎮區填寫民眾希望連任前3名為國民黨籍，後3名為民進黨籍，不希望繼續連任則由民進黨籍王珮毓、國民黨籍陳韋曄分居前2名，兩人皆為首次當選，似乎成為政黨對立下較易被鎖定的對象。

龜山區3位議員填寫民眾最希望連任排行與最不希望連任排行相同。圖：編輯部

龜山區3位議員填寫民眾最希望連任排行分別是1.孫韻璇 2.陳雅倫 3.李宗豪；最不希望連任排行同樣是1.孫韻璇 2.陳雅倫 3.李宗豪。

龜山區本屆有4位議員在牛煦庭當選立委後，孫韻璇成為唯一國民黨籍議員，3人希望連任支持比例皆在2成多，差距不大，在不希望連任填寫上孫韻璇相對承壓，下屆議員龜山區增加為5席，民進黨保守提名僅推現任陳雅倫、李宗豪2人，其餘席次則有多位藍白人士表態角逐。

游吾和在協助航空城拆遷戶上著力甚深，但曾涉及助理費案件並遭收押，讓其在不希望連任比例上明顯高於徐其萬。圖：編輯部

大園區2位議員填寫民眾最希望連任排行分別是1.徐其萬 2.游吾和；最不希望連任排行是1.游吾和 2.徐其萬。

游吾和在協助航空城拆遷戶上著力甚深，但曾涉及助理費案件並遭收押，讓其在不希望連任比例上明顯高於徐其萬。

李柏坊在希望連任項目中獲得6成填寫民眾支持。圖：編輯部

大溪、復興區2位議員填寫民眾最希望連任排行分別是1.李柏坊 2.陳治文；最不希望連任排行是1.陳治文 2.李柏坊。

李柏坊在希望連任項目中獲得6成填寫民眾支持，但在不希望連任項目中，有近半數填寫民眾表示無意見。

周玉琴獲填寫民眾希望連任比例明顯高於鄭淑芳與李家興。圖：編輯部

楊梅區3位議員填寫民眾最希望連任排行分別是1.周玉琴 2.鄭淑芳 3.李家興；最不希望連任排行是1.鄭淑芳 2.李家興 3.周玉琴。

周玉琴獲填寫民眾希望連任比例明顯高於鄭淑芳與李家興，且在最不希望連任項目中比例最低。

龍潭區填寫民眾好惡態度明顯，徐玉樹有過半填寫民眾希望其連任。圖：編輯部

龍潭區3位議員填寫民眾最希望連任排行分別是1.徐玉樹 2.劉熒隆 3.張肇良；最不希望連任排行是1.張肇良 2.徐玉樹 3.劉熒隆。

龍潭區填寫民眾好惡態度明顯，徐玉樹有過半填寫民眾希望其連任，張肇良則有過半填寫民眾不希望其連任。

兩人獲填寫民眾希望連任比例相近，吳進昌略高。圖：編輯部

觀音區2位議員填寫民眾最希望連任排行分別是1.吳進昌 2.許更生；最不希望連任排行同樣是1.吳進昌 2.許更生。

兩人獲填寫民眾希望連任比例相近，吳進昌略高，而在最不希望連任項目中，有約7成填寫民眾表示無意見。

新屋區僅1位議員陳睿生，填寫民眾中有64%希望其連任。圖：編輯部

新屋區僅1位議員陳睿生，填寫民眾中有64%希望其連任，不希望連任為24%、無意見12%。

《桃園電子報》說明，本次調查為網路問卷，採不記名方式進行，樣本來源為自願填寫，結果主要反映特定期間內填答者的主觀感受與意見，並非隨機抽樣之傳統民調，無法推論為整體選民的絕對民意。相關數據僅供觀察各選區民意趨勢與輿情變化之參考。

《桃園電子報》強調，本次調查並非選舉預測，亦未對任何政黨或特定人選進行引導式設計，所有題目與排序皆採中性呈現，並依填答者所屬選區顯示相關名單，盼能透過數據呈現，提供社會大眾理解地方民意的另一個觀察角度。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

過年必訪！大園仁壽宮馬年走春全攻略 除夕子時拜頭香求平安

確保春節供電穩定！台電桃園區處完成63處設備檢測