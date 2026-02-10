桃園市議員民進黨初選30人完成登記 中壢缺額1人不排除徵召

民主進步黨2026年直轄市議員黨內初選領表登記截止。圖：資料照

今（10）日為民主進步黨2026年直轄市議員黨內初選領表登記最後一天，於下午5時結束受理。民進黨桃園市黨部表示，完成受理登記人數為30人，超出中央黨部公告提名名額26席，2月13日前將先採取第一階段協調，初選民調預計執行選區為桃園、蘆竹、楊梅、龍潭共4區，最快將於3月2日進行。

市黨部公布各選區登記情形：

第1選區（桃園）余信憲、簡智翔、黃家齊、李光達、李柏瑟、黃瓊慧

第2選區（龜山）陳雅倫、李宗豪

第3選區（八德）蔡永芳、許家睿、呂林小鳳

第4選區（蘆竹）簡伊翎、許清順、胡家智、呂宇晟

第5選區（大園）游吾和

第6選區（大溪、復興）陳治文

第7選區（中壢）彭俊豪、魏筠、張曉昀、黃崇真

第8選區（平鎮）劉仁照、王珮毓

第9選區（楊梅）黃盈淇、鄭淑方、項柏翰

第10選區（龍潭）張肇良、張贊聞

第11選區（新屋）陳睿生

第12選區（觀音）張佩芸

廣告 廣告

共30人完成登記，其中包括20位現任議員、5位再次挑戰及5位首次參選。

民進黨桃園市議員提名名額12個選區共計26席，包括第1選區（桃園）、第7選區（中壢）各提名5席（含女性保障1席），第3選區（八德）提名3席，第2選區（龜山）、第4選區（蘆竹）、第8選區（平鎮）、第9選區（楊梅）各提名2席，第5選區（大園）、第6選區（大溪、復興）、第10選區（龍潭）、第11選區（新屋）、第12選區（觀音）各提名1席。2月25日中執會將進行候選人資格審查，至於中壢區提名缺額1人，中央與地方黨部會另行討論，不排除徵召的可能。

依據「2026年直轄市議員提名初選選務工作日程表」，登記後先行溝通協調至2月13日前截止；若無法達成協議時則依照中央黨部規定辦理民意調查決定提名人選。中央黨部將於2月23日上午9時30分，依程序公開抽籤決定「2026年直轄市議員民調」之實際執行順序，預計初選民調時間為3月2日至4月10日，必要時得展延一週。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

台66桃園平交路口高架化改善工程啟動 卓榮泰：有助帶動沿線產業園區投資

張善政建議中央將豆渣轉化飼料 為黑毛豬產業開闢新路