桃園市議員游吾和父女涉詐助理費356萬 檢起訴

（中央社記者葉臻桃園18日電）民進黨籍桃園市議員游吾和涉嫌和女兒共同虛報、浮報議員助理費，詐領金額新台幣356萬1486元。桃園地檢署今天偵結起訴游吾和與女兒、親友等共9人，並向法院聲請沒收犯罪所得。

桃園地檢署調查，游吾和自民國103年12月25日起，擔任桃園市第1屆至第3屆議員至今，涉嫌與擔任他公費助理的二女兒、三女兒，透過虛偽申報人頭助理、低薪高報方式，共同詐領、浮報議員助理補助費。

桃檢調查，游姓親友等人未擔任議員公費助理，卻配合提供身分證件、銀行帳戶存摺、印章給游吾和的二女兒，製作成內容不實的「聘書」「桃園市議會議員自聘公費助理遴聘異動表」等文件後，向桃園市議會虛偽申報為公費助理。

桃檢調查，游吾和在游姓親友等人的助理薪資進帳後，指示二女兒全數領出，並由三女兒保管，用以支付服務處各項開銷及私人花費；此外，三女兒在112年6月至7月間並未從事議員助理工作及領取公費助理薪資，但游吾和與二女兒也是透過同樣方式虛報、詐領助理補助費。

桃檢也發現，游吾和聘僱的公費助理鄭姓男子等人，也將帳戶存摺、印章交給游吾和二女兒保管，並在薪資欄為空白的聘書簽名後，由二女兒依游吾和指示填載不實高報薪資，製作內容不實的「聘書」「桃園市議會議員自聘公費助理遴聘異動表」，向桃園市議會申報助理補助費。

桃檢調查，游吾和二女兒和三女兒在鄭男等人薪資款項匯入帳戶後，再將薪資全數領出，除支付鄭男等人實際公費助理薪資外，溢領款項則用以支付其他私聘的助理薪資。

桃檢今年8月4日搜索游吾和位於桃園市大園區的服務處及住處，並向法院聲請羈押游吾和與二女兒獲准；經查游吾和擔任桃園市議員期間，詐領的助理補助費高達356萬1486元。

桃檢今天偵查終結，認游吾和以及女兒、親友等9人涉犯貪污治罪條例之公務員利用職務機會詐取財物、刑法使公務員登載不實等罪嫌，偵結起訴並向法院聲請沒收犯罪所得。（編輯：方沛清）1141118