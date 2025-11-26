桃園市議員貼文民眾在台中速食店喝飲料後不適 中市食安處：暫無查獲違規

台中市食安處表示，派員稽查後暫無查獲違規。市府為求慎重，已將業者列為加強查核對象。（圖：取自食安處網頁）

媒體報導有民眾在台中一家速食店新大雅店使用內用杯喝飲料後疑身體不適，台中市食安處今（26）日回應表示，派員稽查後暫無查獲違規。市府為求慎重，已將業者列為加強查核對象，後續將不定期派員稽查，以維護食品安全與民眾健康。

媒體報導國民黨桃園市議員詹江村今（26）日在臉書PO出診斷證明書，表示有民眾日前到台中一家速食店新大雅店用餐，使用店內杯子喝飲料後覺得味道怪怪的且身體不舒服，就醫發現消化道灼傷。而業者也回應餐廳所使用的清潔用品皆符合法令，也重視安全性，顧客可以放心。而當事分店21日確實有顧客反應飲料有異味，公司非常重視，除了第一時間關心並陪同就醫與回診，也全面檢視餐廳相關設備和員工作業流程，確認都正常。

台中市食安處晚間回應，有關民眾表示前往台中市某速食店分店消費，購買飲料飲用後發生身體不適，食安處接獲通報後，隨即派員前往店家稽查，經查核餐具清洗設備、流程與清潔劑管理，並隨機抽樣檢視飲料杯清潔狀況，結果未發現異樣。

另查核業者現場作業環境及人員衛生，尚符合「食品良好衛生規範準則」規定，但因民眾對店家食安有疑慮，市府為求慎重，已將業者列為加強查核對象，後續將不定期派員稽查，以維護食品安全與民眾健康。（張文祿報導）