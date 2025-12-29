桃園市議員選戰「藍白合」？邱奕勝建議藍營民調納入民眾黨人選

面對2026桃園市議員選舉，藍綠白陣營規畫提名緊鑼密鼓，繼民進黨桃園市黨部規畫區域提名26席後，民眾黨第一波公告提名3席，國民黨桃園市黨部初步規畫區域至少提名29席，後續將視「藍白合」提名，國民黨籍市議長邱奕勝今(29)日表示，為提名適當人選，他將建議市黨部明年農曆過年後，納入民眾黨人選一起民調做為提名依據。

即將進入2026年，2026年九合一選舉悄悄展開，桃園市議員席次增至65席，其中區域市議員席次57席，藍綠白三大陣營規畫提名競爭激烈，民進黨規畫提名26席，民眾黨亦公告第一波提名龜山、八德、中壢區各1席共3席，剩下國民黨市議員提名席次未確定，國民黨市黨部人士說，市議員確定提名要等中央黨部提名辦法出來定案。

國民黨現任桃園市議員28席為議會最大黨，面對當前朝野對立，國民黨現任及參選新人希望黨部早日確定提名，桃園市黨部人士指出，目前桃園每一區規畫提名市議員席次，在中央到地方「藍白合」共識下，均考量席次極大化及民眾黨因素，如果民眾黨某選區「有強棒」，國民黨會考量釋出善意，最終才會確定提名人選。

國民黨桃園市議員區域本屆提名31席（當選29席），市黨部內部規畫明年區域市議員提名席次，採取現任優先、新人採初選提名方式，初步規畫提名席次包括桃園區7席、八德區2席、龜山區3席、蘆竹區2席、大園區1席、觀音區1、中壢區5席、平鎮區3席、楊梅區2席、龍潭區2席及大溪復興區1席，規畫提名至少29席，新屋區如本屆未規畫提名。

邱奕勝認為，目前黨內市議員提名尚未通盤檢討，原則希望提名極大化，為提名適當人選，他將向市黨部建議，在明年農曆過年後，做一次真正的民調，將黨內要參選的人，納入民眾黨人選，一起做民調測試，以民調的民意依歸，做為各區市議員提名席次和人選依據，最後由黨部提名小組確定。

