桃園市議員黨團成員聯合登記初選 齊喊民進黨全壘打

桃園市議會民進黨團議員今天一同到民進黨桃園市黨部聯合登記宣示，全員齊喊「民進黨全壘打」，展現爭取連任的氣勢。議員們異口同聲，相信過去監視市府、服務市民的努力一定會被認可，期盼順利爭取連任，繼續為桃園市民好朋友打拚。

包含李宗豪、黃家齊、王珮毓、許家睿、魏筠、彭俊豪、鄭淑方、黃瓊慧、黃崇真、余信憲、劉仁照、張曉昀、張肇良、陳雅倫、許清順等15位市議員一起宣誓，總召李宗豪表示，過去一年，黨團努力監督桃園市政府，包括提案要求市府普發現金15,000元，爭取敬老愛心卡福利再升級，搭乘台鐵點數30點增到70點，並納入YouBike電輔車扣點等。相信新任黨團仍會發揮強烈的監督力道，傾聽地方民意，努力服務市民，預祝所有民進黨議員順利連任，繼續為桃園服務。

幹事長許家睿提到，過去幾年民進黨團在市議會的表現很好，戮力監督市政和建設，為市民朋友爭取最高福利。今天本黨團議員進行聯合登記宣誓，期盼延續本黨團的好表現，監督市政並推出好政策。祝福黨團成員連任成功，在議會為市民朋友發聲。將接任黨團幹事長黃瓊慧指出，預計10日確定桃園各區登記人數，若有超額登記將進行初選民調，期盼大家保有君子之爭，最後支持本黨提出的候選人，一起努力將選戰打到最後。

