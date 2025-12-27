桃園市議員「強震困電梯」 驚悚畫面曝光：出現人生跑馬燈

生活中心／楊惟甯報導

許家睿地震發生時，人正在電梯內。（圖／翻攝自Threads）

27日晚間發生芮氏規模7.0強震，猛烈搖震醒許多準備進入夢鄉的民眾。而桃園市議員許家睿當時剛好人在電梯內，他隨手拿起手機紀錄這驚悚一幕，並在社群上直呼強震來襲時，腦中彷彿出現「人生跑馬燈」，驚恐形容：「那一瞬間，我覺得電梯快要解體了！」

許家睿還原當時驚險過程，地震發生時他正搭乘電梯，狹窄空間內隨即感受到猛烈震動，電梯先是劇烈上下晃動，隨即伴隨著巨大的金屬摩擦與撞擊聲響，在封閉的空間裡顯得格外駭人。

廣告 廣告

他心有餘悸地表示，當時真的快被嚇死，看著電梯晃動程度之大，令他非常擔心電梯會因承受不住震幅，「那一瞬間，我覺得電梯快要解體了！」腦中也彷彿出現「人生跑馬燈」。

影片曝光後，立刻引發大批網友留言熱議。不少人被影片中的撞擊音效嚇壞，直呼「你這音效完全大型災難片等級…目前看到的報平安裡最恐怖的」；也有網友感同身受地表示：「真的會嚇死，電梯裡完全不知道該逃去哪」、「換作是我遇到真的會哭」。

更多三立新聞網報導

規模7強震全台有感！上下左右狂晃 民眾被震醒：921既視感

「台灣囡仔」登最年輕富豪！端盤子到身價5600億 Google、Meta都是客戶

割頸案乾哥嗆「等我出去」！善款破1424萬仍不停 各界狂捐：快搬家

7.0強震襲台！馬太鞍溪堰塞湖還好嗎？ 卓榮泰下達最新指示

