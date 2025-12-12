桃園市議會三讀通過115年總預算 朝野協商統刪3億元 兼顧建設與財政紀律

圖：翻攝自議會直播

桃園市議會於10日上午完成市府115年總預算二、三讀程序，正式三讀通過新年度總預算。115年度歲出編列1,777億4,000萬元，歲入1,660億4,000萬元，歲入歲出相抵差短為117億元。附屬單位預算部分，總收入1,040億4,824萬3,000元、總支出912億7,457萬7,000元，盈餘達127億7,366萬6,000元。

在聯席審查階段，共有46筆、合計20多億元的預算遭到擱置。經朝野黨團多輪協商後，決議全數恢復並採「總額統刪」方式，由市府對歲出預算統刪3億元，自行調整，然協商期間各黨團雖對刪減幅度看法不同，但在邀集主計處說明後，確實市府可運用財源有限，最終達成統刪3億元的共識，並在二讀會中無黨籍黨團總召李家興議員提案下順利通過，展現議會兼顧市政推動與財政紀律的角色。

廣告 廣告

115年度桃園市統籌分配稅款有653億元，較114年度增加295億元，但受中央財政緊縮影響，市府過去所依賴之計畫型補助大幅縮減；扣除中央一般性及計畫性補助後，市府實際可自由運用的財源僅增加141億元，財務仍面臨挑戰。

桃園市議會議長邱奕勝表示，桃園人口已突破234萬，城市需求快速成長，預算規模再創新高，象徵桃園持續進步。「這是全體市民的福氣。」他強調，議會將持續負起監督責任，確保預算有效運用，讓每一分錢真正花在市民所需之處。

本次預算重點分布於四大施政領域，包括公共建設、交通路網、教育與少子化對策，以及高齡與健康照護。公共建設涵蓋全民運動會場館、航空城、社會住宅、道路及通學廊道改善、污水下水道、水環境治理、殯葬園區升級、智慧城市及市立美術館工程。交通方面則推動捷運與鐵路地下化、強化幹線公車及桃小巴、市區公車20公里免費、公共自行車優惠及TPASS月票等政策。教育與少子化部分包括校舍與幼兒園興建整建、國中小營養午餐升級、生育育兒與托育補助、就學補助、五歲幼兒助學金及好孕專車等。高齡與健康照護方面則持續提供三節及敬老補助、健保與假牙補助、長照服務，同時推動市立醫院建設、兒童發展篩檢、產後心理諮商、肺癌與基因檢測等各項疫苗補助，完整強化市民健康保障。

對於此次歲出預算統刪3億元，市長張善政於三讀後表示感謝議長及各黨團總召促成協商成果，並表示市府將自行調整刪減額度，把對市政運作的影響降至最低。

(桃園市議會廣告)

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

立威廉甲狀腺癌二期 醫：腫瘤逾1公分當心「非早期症狀」

停砍年金三讀也難上路？ 李來希撂話：不執行就發起大規模行動