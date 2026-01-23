桃園市議會慰勞警消人員 感謝春節守護市民安全

記者鄧榮坤、劉宏梁／桃園報導

春節將至，桃園市議會為感謝警察、消防同仁於「加強重要節日安全維護工作」期間投入辛勞，議長邱奕勝暨議員同仁，於昨（22）日前往桃園市政府警察局及消防局，慰勞警、消人員，並致贈慰勞金254萬元。

此次慰勞對象包括警察局暨所屬大隊及分局、消防局暨所屬大隊及義消總隊，期盼透過實際行動，為警消同仁加油打氣，感謝其在春節期間不分晝夜守護市民安全。

邱奕勝表示，桃園市作為「國都之門」，人口已達235萬人，面對人口結構複雜且增長快速，治安與防災任務極為艱鉅。他特別指出，警察同仁在春節期間「不打烊」，面對高壓工作依然守護社會秩序；消防同仁則落實各項防災措施，有效減少災害損失，讓無數家庭能安心團圓。

「議會的優良傳統就是一向支持警消預算！」邱奕勝強調，基層同仁的付出有目共睹，議會將持續透過預算支持及實際行動，作為警消同仁最堅強的後盾，並預祝大家在新的一年平安順心。

邱奕勝表示，未來議會將持續扮演警消同仁最有力的後盾，透過制度面與預算面的支持，協助提升執勤環境與整體能量，讓警消同仁能無後顧之憂投入工作。期盼在警消同仁的專業付出下，讓桃園市民在春節期間及新的一年，都能安心生活、平安過好年。

桃園市議會春節前夕慰勞警消人員。（桃園市議會提供）