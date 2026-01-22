桃園市議會春節前夕慰勞警消 致贈254萬慰勞金
(記者廖建智桃園報導)
115年春節將至，桃園市議會為感謝警察、消防同仁於「加強重要節日安全維護工作」（春安期間：2/9—2/23）期間投入辛勞，議長邱奕勝暨議員同仁，於22日上午前往桃園市政府警察局及消防局，慰勞警、消人員，並致贈慰勞金總計 254 萬元。
本次慰勞對象包括：警察局暨所屬大隊及分局、消防局暨所屬大隊及義消總隊，期盼透過實際行動，為警消同仁加油打氣，感謝其在春節期間不分晝夜守護市民安全。
邱奕勝議長表示，桃園市作為「國都之門」，人口已達235萬人，面對人口結構複雜且增長快速，治安與防災任務極為艱鉅。他特別指出，警察同仁在春節期間「不打烊」，面對高壓工作依然守護社會秩序；消防同仁則落實各項防災措施，有效減少災害損失，讓無數家庭能安心團圓。「議會的優良傳統就是一向支持警消預算！」邱議長強調，基層同仁的付出有目共睹，議會將持續透過預算支持及實際行動，作為警消同仁最堅強的後盾，並預祝大家在新的一年平安順心。
警察局長廖恆裕表示，今年春安工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，過年期間警察勤務不打烊，讓市民能平安歡度佳節。他指出，桃園市族群結構多元，除閩南、客家、原住民族群外，外籍人口更高達14萬多人，警民比例約為1比500多，為全國第二高，警察同仁長期在高壓環境下，仍努力為治安付出心力，此次慰勞活動對於身處高壓狀態的基層同仁是極大的鼓舞，感謝市議會長期以來的支持與勉勵。
消防局長龔永信除感謝市議會的慰勞，也簡要報告去年度消防工作成果。他指出，去年桃園市工廠及倉庫火災件數降幅高達27%，消防局持續透過市場稽查及推動企業災害管理計畫，提升整體消防安全。此外，去年救護車出勤次數逾12萬次，並推動「救護一路通」計畫，透過自動調控三大醫院周邊紅綠燈秒數，有效縮短救護車到院時間，今年也將持續擴大推廣。消防局亦支援馬太鞍溪堰塞湖災後復原搜救，並於世界警消運動會及義消體技能競賽中取得亮眼成績。現行警消人力已增至3,376人，並提高義消時薪及提供訓練保險，強化人員安全保障。
除了議長，副議長李曉鐘、議員林政賢、陳美梅、于北辰、朱珍瑤、張桂綿、錢龍、徐其萬、王仙蓮、周玉琴、李家興、簡志偉、黃瓊慧等也都親自出席參與此次慰勞活動，顯示市議會對警消人員的支持。未來議會將持續扮演警消同仁最有力的後盾，透過制度面與預算面的支持，協助提升執勤環境與整體能量，讓警消同仁能無後顧之憂投入工作。期盼在警消同仁的專業付出下，讓桃園市民在春節期間及新的一年，都能安心生活、平安過好年。
