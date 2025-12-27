桃園市議會民政小組參訪桃警刑事鑑識中心 肯定鑑識實力接軌國際

桃園市議會民政小組參訪桃警刑事鑑識中心。





桃園市政府警察局刑事鑑識中心遷入東門市場新廳舍屆滿兩週年，26日桃園市議會第一審查委員會（民政小組）委員及多位機關首長蒞臨刑事鑑識中心參訪。

過程由警察局劉印宮副局長代表熱情接待凌濤、魏筠等多位市議員及市府代表團，在中心主任何俊哲簡報後，貴賓實地走訪最新科技實驗室，見證桃園警政在科學辦案上的硬實力。

桃園市警察局刑事鑑識中心不僅環境現代明亮，建置先進儀器設備，更擁有引以為傲的專業成就。目前該中心已通過全國認證基金會(TAF) 13 項IS017025國際實驗室認證，其中更有 5 項為地方警察局首獲，認證數榮膺全國地方警察機關之冠。

並在今年榮獲有警界警界奧斯卡之稱的114年警光獎，刑事鑑識中心廳舍在設計時，參照各國國際知名實驗室開放式概念設計，讓繁瑣的刑事鑑識工作在透明、專業的環境下進行，不僅提升同仁工作效率，更象徵刑事鑑定走向公開與標準化。

參訪過程中，貴賓們深入指紋、生物、化學、物理及跡證處理實驗室，了解如何運用科技鑑識將現場物證轉化為優質、具公信力的司法證據，對於該中心實驗室留下深刻印象，並表示收穫豐碩。

凌濤、魏筠議員均表示，將全力支持警察局各項預算，市警察局也感謝市議會長期的預算支持與監督，未來將持續引進先進儀器設備及技術，打造全方位刑事鑑識實驗室，成為守護桃園治安最堅實的後盾。

