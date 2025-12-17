桃園市議會舉辦歷屆議員聯誼會 邱奕勝議長熱情迎接回娘家

【記者范文濱／桃園報導】

桃園市議會昨0日舉辦「114年歷屆議員聯誼會」，邀請歷屆議員回到議會交流敘舊。議長邱奕勝、副議長李曉鐘及桃園市長張善政共同出席，現任三黨議員亦踴躍參與，現場氣氛熱絡溫馨，展現議會跨世代、跨黨派的良好互動。



▲桃園市議會114年歷屆議員聯誼會，邱奕勝議長歡迎各界歷屆議員回娘家。（議會提供）

議長邱奕勝致詞時表示，歷屆議員長年為地方建設與市政發展付出心力，奠定桃園穩健發展的重要基礎，對此表達由衷感謝。他指出，桃園是全國少數人口持續成長的城市，展現強勁發展動能，114年度總預算達1,777億元，創下歷史新高，顯示各項重大建設正穩健推動，這些成果有賴歷屆與現任議員共同努力，以及府會良好合作。

邱奕勝也強調，議會不分黨派皆以桃園整體發展為共同目標，彼此團結合作，是城市持續前進的重要力量。他期盼透過聯誼活動，延續經驗傳承與情誼交流，讓議會凝聚力更加深化。

市長張善政致詞時感謝歷屆議員對市政的支持與貢獻，並表示市府高度重視府會合作，也樂於持續聆聽前輩的建言，作為政策推動的重要參考，期盼與議會攜手合作，共同打造更宜居、具前瞻性的桃園。

活動中，歷屆與現任議員互動交流，分享公共事務經驗與施政觀察。此次聯誼會在溫馨氣氛中圓滿落幕，象徵經驗與責任的傳承，也為桃園未來發展凝聚更多共識與力量。

