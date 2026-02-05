桃園市議會黨團改選總召 民進黨許家睿2/6交接

桃園市議會國、民兩黨黨團選出新年度總召，並於農曆年前完成交接。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會國民黨、民進黨團陸續於上週舉行總召，其中民進黨於上月30日召開黨團會議選出新任總召許家睿，預計6日進行交接；至於國民黨則是在上月31日召開黨團會議，選出新任總召徐其萬，將於11日上午進行交接，無黨聯盟仍由段樹文繼續擔任總召。

民進黨團新任總召為許家睿、副總召彭俊豪、鄭淑方，幹事長黃瓊慧、書記長黃崇真，黨團預計在明日下午3點在議會大禮堂舉行交接儀式，由現任總召李宗豪將印信交給許家睿。

廣告 廣告

至於國民黨團總召則為徐其萬，副召集人李柏坊、陳韋曄、徐玉樹，執行長周玉琴，副執行長陳瑛、張桂綿，黨團預計11日上午10點半舉行交接；由現任總召林政賢與徐其萬舉行交接。

無黨團結聯盟黨團則與上任完全相同，總召段樹文、幹事長劉曾玉春、執行長李家興、發言人謝美英。

【看原文連結】

更多自由時報報導

與中國官媒砲口一致！ 黃國昌開轟谷立言 AIT直球回應了

抓包黃國昌編故事騙美大咖參議員 張育萌批民眾黨「越洋詐騙」

主動受訪大罵徐巧芯「沒道德」 杜秉澄：若繼續從政對台灣是災難

北京不讓中國人去日本的真正原因 日電視台一語道破！不是因為高市的「台灣」言論

