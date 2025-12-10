桃園市議會3讀通過明年總預算案 歲出1777.4億元創新高

桃園市議會今3讀通過桃園市115年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕針對桃園市115年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，桃園市議會大會今進行2、3讀，其中總預算部分，歲入1660.4億元刪減0，歲出1780.4億元，刪減3億元由市府自行調整；據悉，府會及三黨團今早在議長室協商，原本民進黨要求刪除更多預算，但遭國民黨反對，並擺出不惜表決立場，最後在無盟前總召李家興協調，並參考今年預算刪除2.5億元的前例，達成刪除3億元共識。

桃園市115年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表三讀審查結果如下，其中總預算部分；歲入部分：1660.4億元、歲出部分1777.4億元、債務之償還450億元、債務之舉借570億元。

附屬單位預算及綜計表部分，營業基金、非營業作業基金、、非營業特別收入基金刪減數都是0。

桃園市議會大會2、3讀桃園市115年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，首先是由財務小組召集人呂林小鳳宣布聯席審查結果，之後由主席邱奕勝主持遭擱置預算審議，總計46筆、20.8億元預算，全數審議通過；另李家興提議統刪歲出3億元預算，也獲大會無異議通過。

市長張善政會後受訪時表示，雖然刪減3億元對預算還是有影響，但感謝議會同意由市府自行調整，將影響降至最低。

