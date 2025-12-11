桃園市資優童鑑定12／13起跑 具備3條件可提早入學
為發掘具資優潛能學生，桃園市115學年度國小未足齡資優兒童提早入學鑑定開始報名。桃園市教育局表示，為協助具備優異學習潛能的兒童及早獲得適性教育，115學年度「國民小學未足齡資賦優異兒童提早入學鑑定」於12月13日上午9時起開放線上報名，報名期間至12月19日下午4時截止。
教育局表示，提早入學鑑定旨在鑑別心智發展與學習成熟度已達相當水準之未足齡兒童，使其能及早進入國小就讀，獲得更契合其發展節奏與學習需求的教育機會。而鑑定重點在於透過標準化評量，觀察幼兒在認知能力、社會互動、自我調節等多面向是否已具備國小一年級的入學成熟度。
教育局指出，近3年已有超過百名學童報名提早入學鑑定，其中114學年度36人申請、11人通過初選、2人通過鑑定；113學年度28人申請、9人通過初選、1人通過鑑定：112學年度42人申請、13人通過初選、4人通過鑑定。
教育局說明，只要符合以下3個條件就可以報名參加鑑定，包括孩子本身需要設籍於桃園市，而且至少1位法定代理人為共同設籍；出生日期是在民國109年9月2日至110年9月1日之間，年滿5足歲以上、未滿6足歲；以及發展成熟度經家長初步評估，身心發展與社會適應行為具備相當於國小一年級學童的程度，且提早入學有助於兒童學習發展者。
教育局說，若通過鑑定，欲申請入學者，可依據本市適齡兒童入學相關規定申請就讀國小1年級，而此次鑑定採線上報名與繳件，相關簡章及資訊已公布於桃園市政府教育局及承辦學校同德國小網站。
