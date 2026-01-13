



桃園市軍人服務站專員趙美珠今（13）日上午於桃園市政府文化局前歡送陸軍軍事訓練役男，搭乘專車赴台中成功嶺營區入營服役。到場送行的徵屬十分踴躍，不捨之情溢於言表。

趙美珠專員向役男溫馨叮嚀注意事項並表示，如遇有任何疑難問題均可就近找軍人服務站連繫尋求協助服務。也提醒役男們於今日報到後，要打電話回家報平安，將單位及幹部電話留給家人，以利家屬與部隊雙向聯繫防止詐騙情事發生。

桃園市軍人服務站歡送役男入營 溫馨叮嚀並祝福平安結訓

另外近期因受到大陸冷氣團影響，中央氣象署持續發布低溫特報，天氣早晚偏冷，各位役男一定要注意自身保暖措施，保重身體，如在營區內有身體不適的狀況應立即向幹部報告並及時就醫。

最後期勉役男，在部隊除了要遵守部隊管教規定之外，更要具備守法重紀觀念，也希望役男勇於接受考驗，成為保家衛國的英勇國軍。

