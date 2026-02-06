桃園市農會歲末餐會 張善政感謝各區農會攜手推動農業政策

桃園市農會歲末餐會，張善政市長感謝各區農會攜手推動農業政策。（農業局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市農會年終歲末餐會六日登場，桃園市長張善政親自出席，與各區農會三首長及農業夥伴，共同回顧一年成果。張善政指出，截至一一四年底，全市農會存款總額達一千二百七十六億元、放款總額八百九十二億元，總盈餘突破七億五千四百六十五萬元。亮眼數字不僅展現穩健的財務成果，更象徵桃園市政府與農會、農友攜手合作的最佳典範。

桃園市農會歲末餐會，張善政市長感謝各區農會攜手推動農業政策。（農業局提供）

張善政表示，農業發展是桃園市政核心主軸之一。以桃園市肉品市場為例，市府積極配合中央補助，總計劃經費達十八點三七億元，其中中央補助十點五七億元、市府挹注三點零二億元、肉品市場自籌四點七八億元。工程進度目前約百分之四十六，預計於一一六年七月竣工。屆時，冷鏈物流體系將全面升級，達到國際標準，為農業產業鏈注入新動能。

廣告 廣告

此外，市府投入七百萬元，協助創立農會行動直銷車隊共十四輛，並透過「行動直銷車」與「行動市集」的創新模式，把在地優質農特產品帶到各大舞台，包括 二0二五台灣燈會在桃園、媽媽桃宣傳活動、樂天桃園棒球場水蜜桃主題日、珍珠海岸國際音樂節及桃園好米品牌行銷活動等。在青年農民輔導、食農教育推動、永續共好計畫及農特產品行銷方面，市府也挹注七百六十三萬元經費支持。

局長陳冠義表示，楊梅區、平鎮區農會榮獲農業部一一四年特色家政班；八德區農會輔導蔬菜產銷班第7班榮獲全國十大績優農業產銷班；大園區農會連續三年榮獲農業部農金獎「營運卓越甲組優等獎」，一一四年更再添「農業金庫策略合作獎甲等獎」；桃園區農會榮獲「策略合作獎優等獎」；復興區農會則連續兩屆榮獲「全國十大綠色照顧優良典範」。