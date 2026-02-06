桃園市農會財務穩健發展 為農民撐起希望與豐收的未來

桃園市農會年終歲末餐會今日登場。圖：農業局提供

桃園市農會年終歲末餐會今（6）日登場，桃園市長張善政親自出席，與各區農會三首長及農業夥伴，共同回顧一年成果。張善政指出，截至去(114)年底，全市農會存款總額達1276億元、放款總額892億元，總盈餘突破7億5465萬元。亮眼數字不僅展現穩健的財務成果，更象徵市府與農會、農友攜手合作的最佳典範。

去年桃園市各區農會表現亮眼。圖：農業局提供

張善政表示，農業發展是桃園市政核心主軸之一。以桃園市肉品市場為例，市府積極配合中央補助，總計劃經費達18.37億元，其中中央補助10.57億元、市府挹注3.02億元、肉品市場自籌4.78億元。工程進度目前約46%，預計於明年7月竣工。屆時，冷鏈物流體系將全面升級，達到國際標準，為農業產業鏈注入新動能。

此外，市府投入700萬元，協助創立農會行動直銷車隊共14輛，並透過「行動直銷車」與「行動市集」的創新模式，把在地優質農特產品帶到各大舞台，包括2025台灣燈會在桃園、媽媽桃宣傳活動、樂天桃園棒球場水蜜桃主題日、珍珠海岸國際音樂節及桃園好米品牌行銷活動等。在青年農民輔導、食農教育推動、永續共好計畫及農特產品行銷方面，市府也挹注763萬元經費支持。

農業局長陳冠義表示，去年各區農會表現同樣亮眼，楊梅區、平鎮區農會榮獲農業部114年特色家政班；八德區農會輔導蔬菜產銷班第7班榮獲全國十大績優農業產銷班；大園區農會連續三年榮獲農業部農金獎「營運卓越甲組優等獎」，114年更再添「農業金庫策略合作獎甲等獎」；桃園區農會榮獲「策略合作獎優等獎」；復興區農會則連續兩屆榮獲「全國十大綠色照顧優良典範」。此外，桃園市農會、桃園區、平鎮區、楊梅區、龍潭區、龜山區及觀音區農會也在農金保經盃中獲得佳績。

市府將持續以科技、專業與團隊合作，打造更具韌性與競爭力的農業環境，攜手各區農會與中央單位，為農民撐起希望與豐收的未來。

