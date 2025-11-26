桃園市農業局攜手青農 在地食材轉化精緻西點

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市農業局今天表示，市府攜手機場捷運沿線休閒農業區與知名品牌合作，規劃聯名商品，彙整區域代表性農產，將新鮮在地食材轉化為精緻西點禮盒，提升農業形象與吸引力。

桃園市政府農業局攜手包含蘆竹區大古山、坑子溪及大園區溪海休閒農業區在地青農，並與知名品牌「蕃薯藤家族」跨界合作，今天在蘆竹區召開記者會發布聯名農特產商品，加入在地農產品研發出蜂蜜燕麥穀物片、蘆峰烏龍茶切片餅乾、迷迭香杏仁燕麥餅乾及豐滄米香等特色品項。

農業局專門委員胡淑芬接受媒體聯訪表示，桃園市休閒農業區已有12個再加上1個準休閒農業區成立，市府對休閒農業是有策略的發展，透過軸帶的方式讓農民各自展現特色，機捷軸帶就是好旅遊、好看好吃、好休閒，這次特別結合美食及在地小農的有機產品，發展出特色禮物及聯名商品，甚至與有機商店合作。

大園區的青農游邵閔說，一般農民在種植收成後的銷售是較困難部分，平常會在自己官網，或透過市府舉辦的市集活動、展覽行銷，這次透過農業局的協助讓青農與在地休閒農業區等單位合作打造全新產品，也有更好的通路曝光及行銷，對農民幫助很大。

農業局表示，市府另外也協助農民，將有機香蘭葉及有機珠蔥等入菜發展創意料理，未來將於遊客中心等據點開放試吃，並結合農遊活動推出「農場限定」特色餐飲，打造全年不同主題的深度農遊體驗。（編輯：林恕暉）1141126