桃園市送過期米稱「僅包裝錯誤」 黃崇真：要徹查米品源頭追究

【警政時報／崔兆慧／桃園報導】桃園市日前發放給弱勢家庭的「愛心米」包裝標示為 2018 年，遭質疑是否為過期食品。對此，桃園市政府澄清，問題出在委外廠商誤用舊樣品包裝袋，米品本身並未過期，已要求業者回收並更換包裝。不過，市議員仍質疑市府說法過於輕描淡寫，呼籲必須徹查責任歸屬，不能僅聽信業者片面說法。

桃園市議員黃崇真表示，桃園市府不能直接聽信廠商說法，應確實查核。（記者翻攝）

桃園市議員黃崇真指出，包裝標示為 2018 年，與現今時間落差將近 8 年，「這個年限本身就非常誇張」，合理懷疑不只是一個單純的包裝疏失。他強調，市府不能只接受業者解釋為「誤用包裝」，而應由衛生單位啟動完整查核，釐清究竟是單純包裝問題，還是涉及囤積多年米品的重大食安風險。

黃崇真表示，市府第一時間應要求衛生局進行查帳與源頭追溯，確認米品實際生產、儲存與流向，「這一點非常關鍵」，不能讓責任模糊帶過。他也指出，雖然市府已將問題米品換回，但後續依法求償與行政責任追究同樣重要，不能只是更換包裝就草草了事。

他進一步強調，食品安全攸關全民健康，尤其此次發放對象是弱勢家庭，原本是出於善意，卻若因把關不嚴而發放疑慮食品，恐引發健康風險，甚至造成民眾對政府施政的信任危機。

黃崇真呼籲桃園市政府，面對爭議應以最高標準處理，不僅要確認米品「確定沒有問題」，更要對外清楚交代責任歸屬，避免食安事件再度重演。

