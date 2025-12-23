桃園市金門同鄉會返金拜會縣府 再赴廈漳泉訪金門同胞聯誼會交流

【記者 洪美滿／金門 報導】桃園市金門同鄉會理事長林天福率理監事幹部一行33人，於12月22日上午率團至縣府拜會，受到縣長陳福海、社會處王智育副處長、方小萍科長及同仁等人熱烈接待，向來訪鄉親宣導縣府施政並與其意見交流話家常，大家聚在一起暢談家鄉事，充滿濃濃鄉情氛圍。

桃園市金門同鄉會於1978年10月22日成立，一直以來，秉持「聯絡家鄉情誼、維護鄉親權益、促進共同發展」為宗旨，在歷任理事長及理監事支持下，為離鄉旅桃之鄉親提供服務。本次除拜會縣府及議會外，是日下午立即搭船前往廈門，預計別拜會省金聯及漳州市、廈門市、福州市、泉州市、翔安區等金門同胞聯誼會，以增進兩岸金門同鄉會交流。

縣長致詞表示金門目前面臨關鍵時刻，各金門旅台同鄉會為兩岸交流的重要橋樑，金門不僅扮演兩岸重要緩衝的角色，亦為兩岸和諧溝通的窗口。期待兩岸有更好政策，讓小三通能持續，彼此有更多交流機會，

希望金門再次展現其特殊地位的優勢及重要性，並積極爭取各項重要方案推動及經費的挹注。

「美好金門，和諧共融」為本縣發展願景，縣長強調要落實「顧老顧幼」的施政理念；顧老部分，已陸續建置完善老人福利，設置長照、日照中心，建構友善的環境讓老年人活的健康有尊嚴。顧幼部分，強化婦幼照護服務，積極推動零到六歲扎根教育，縣府將與大家一同教育下一代，如提供父母學習如何教育及陪伴孩子及親子活動相關課程，讓雙方一起學習成長。也期許以0-2歲托育零等待為目標，另補助婚後孕前健檢、針對孕產婦及幼兒的牛奶營養支持等，讓年輕人能安心拚搏、讓長者與孩童都能安居樂業，期許在任每一天能跟團隊為創造宜居及永續發展的金門多盡一份心力，也鼓勵金門籍旅台年輕人有機會返金服務一起打拚，同時可陪伴照顧年邁父母。

會中同鄉會成員讚賞陳縣長的用心及團隊共同努力推動的各項成果，並肯定金門日報存在的價值，是旅台鄉親關心金門的精神糧食；也提出諸多建言，包含建議應督促學校加強安全教育及危機處理能力，另為提升消費者滿意度促進觀光效益，建議金門商家服務態度再精進，推動禮貌金門建立友善環境等。縣長感謝鄉親能提出具體建議，也一一回應並承諾儘速邀請相關局處配合辦理或提出對應政策，同時也強調將再落實與鄉親共同推動禮貌金門、整潔金門及共同建構友善環境。（照片記者洪美滿翻攝）