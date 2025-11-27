桃園市長之戰綠營人選？黃暐瀚看民調預測是他

桃園市長選舉，國民黨籍現任市長張善政拚連任，民進黨立委王義川及總統府副秘書長何志偉都有人點名參選。媒體人黃暐瀚表示，把何志偉、王義川兩人的民調拿出來比，如果真的是何志偉贏王義川，那就沒有懸念，應該就是何志偉出戰桃園。

黃暐瀚27日在《國民大會》節目中表示，「新蘇連」就是新潮流、蘇系、綠色友誼連線，其中綠色友誼連線，核心人物就是前立委陳勝宏，也就是何志偉的爸爸。何志偉是總統府副秘書長，先前他也訪問過何志偉，他都去桃園拜廟，加上有總統賴清德的支持；還有另外一個可能參選人就是王義川，但王義川在地方好像走的沒有何志偉勤。

黃暐瀚接著表示，光是把何志偉、王義川兩個人的民調拿出來比，如果真的是何志偉贏王義川，那就沒有懸念，應該就是何志偉出戰桃園。以上所述跟台北市、新北市很像，代表何志偉有可能打不贏張善政，但是桃園也沒有那麼複雜，除非王義川的民調贏何志偉。

至於高雄市長之戰綠營人選，黃暐瀚指出，假設綠委林岱樺被提名了，然後被判有罪，那怎麼辦？那就會變成林岱樺還是選到底。但是有些中常委說，竟然有可能會這樣，一審判刑超過10年以上的話，是連參選資格都沒有，認為這跟黨內無關。但目前看起來因為競爭很激烈，所以林岱樺應是選到底，林岱樺的民調看起來也不差，就讓民進黨選對會去頭痛。

