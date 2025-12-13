桃園市長之戰 何志偉、王義川拚得過張善政？街訪民眾直回4字

2026年桃園市長選舉越來越近，《高級酸新聞台》12日前往桃園八德的大湳市場進行街訪，隨機詢問民眾，綠營可能的潛在對手總統府副秘書長何志偉、民進黨立委王義川，拚得過桃園市長張善政嗎？有民眾直言，「選不過啊」！

《高級酸新聞台》主持人李珮瑄12日前往桃園八德的大湳市場進行街訪，隨機詢問民眾現任市長張善政做得如何？還有對於民進黨可能的潛在對手何志偉、王義川被頻繁的點名，甚至連前桃園市長鄭文燦也曾被點名，可是這些人真的是兼任民進黨主席的總統賴清德心之所選嗎？一位正妹直言，「有兩個印象不太好吧」。

還有一位正妹被問到，「妳覺得跟張善政選得過嗎？」該正妹坦言，「選不過啊」。李珮瑄續問，「妳覺得張善政明年幾乎是百分百會連任嗎？」該正妹表示，「應該很有機會吧」。

另外有一位正妹則被問到，「市長做得怎麼樣？」她直言，「還不錯」。一位婦人也表示，「他（張善政）對里民服務都很好，我們有事情找他，他都很會幫忙。因為我們找里長，里長去跟他講，他都會幫忙」。

還有一位婦人被問到，「另外有幾個是民進黨目前可能的人選，妳對他們的印象如何？」該位婦人表示，「他們講話就是，老實講是很敢講，可是不一定做得到。我最有印象是鄭文燦，因為是我們那邊的人」。

也有一位女性民眾被問到，「如果鄭文燦出的來的話，妳認為有拚嗎？」她回說，「我不知道」、「市長70分而已啦」。

