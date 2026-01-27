桃園市長張善政出席產業總工會會員大會 感謝勞工貢獻

桃園市產業總工會會員代表大會，張善政市長：市府持續做勞工與產業堅實後盾。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政二十七日出席「桃園市產業總工會第六屆第二次會員代表大會」。張善政表示，桃園是全臺產業與勞工高度集中的城市，涵蓋製造業、科技業及各類服務產業。勞工朋友長年在各自崗位上努力付出，是支撐桃園經濟發展與成長的重要力量。市府十分感謝勞工的付出，未來也將持續透過具體政策與資源投入，成為勞工與產業最堅實的後盾。

桃園市產業總工會會員代表大會，張善政市長：市府持續做勞工與產業堅實後盾。（新聞處提供）

張善政指出，面對國際情勢變化與產業環境快速調整，市府已建立機制，持續關注各產業工時調整、無薪假等勞動情形，並即時追蹤產業動態，期盼將外在衝擊降至最低。同時也期勉桃園市產業總工會持續扮演市府、企業與勞工之間的橋梁，攜手因應挑戰，共同促進勞資和諧，創造企業與勞工雙贏的發展局面。

廣告 廣告

勞動局表示，市府一向重視勞工權益與工會發展，於一一五年將勞工權益基金提高至五千五百萬元、勞工教育經費調升至二千五百萬元，合計投入八千萬元，也透過多元勞動政策與資源挹注，支持基層工會運作，並鼓勵各產業工會踴躍提供建言，協助市府在制度與政策面持續精進，共同打造更健全、穩定的勞動環境。

包括市議員舒翠玲、陳韋曄、謝美英、彭俊豪、王珮毓、市府勞動局副局長周賢平、桃園市產業總工會理事長施淑華等均一同出席。