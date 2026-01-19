桃園市長徵召何志偉參戰？ 民進黨：選對會尚未討論

為備戰2026年縣市長選戰，民進黨選對會今天(19日)再度召開會議，會中確認高雄市、嘉義縣及台南市3個「初選區」提名。至於外傳民進黨桃園市長人選出爐，將徵召總統府副秘書長何志偉參戰，民進黨發言人吳崢表示，選對會迄今沒有針對此事進行討論。

為迎戰2026年縣市暨直轄市長選舉，民進黨選對會19日再度召開會議討論選戰布局。

民進黨上週已陸續完成高雄市、台南市與嘉義縣黨內初選民調，勝出者分別為高雄市立委賴瑞隆、嘉義縣立委蔡易餘、台南市立委陳亭妃，選對會19日在會中確認此3個「初選區」的民調結果，將提報中執會正式提名。民進黨發言人吳崢轉述說：『(原音)今天選對會作出的結論，建議本週中執會依照初選民調結果，提名立委蔡易餘代表民進黨參選嘉義縣長，在台南市提名陳亭妃代表民進黨參選台南市長，在高雄市提名賴瑞隆委員代表民進黨參選高雄市長。』

目前民進黨在六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定提名，包括行政院副院長鄭麗君、立委吳思瑤、民進黨前秘書長林右昌皆被點名可能成為台北市長人選；在桃園市長參選人部分，不分區立委王義川、總統府副秘書長何志偉也被視為熱門人選。至於外傳民進黨將在1月底徵召何志偉出戰桃園市長，挑戰現任國民黨籍市長張善政，民進黨發言人吳崢則表示選對會尚未開始討論桃園市長人選。吳崢說：『(原音)選對會每週這樣開，迄今為止沒有討論。』

另外，為維護2026年選舉公平性，民進黨選對會先前曾針對「縣市長初選」祭出「禁大咖合照條款」，也就是禁止使用賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰與選對會成員的影音、簽名檔等個人資料合照拉票；不過，根據與會人士指出，本次選對會決議，縣市議員初選取消「禁大咖合照」限制，只要徵得當事人同意即可使用，但中央黨部編制內的支薪黨工因受「黨工服務辦法」規範，仍須維持選務中立。

據了解，選對會下次會議訂於2月2日，當週研擬討論屏東縣長周春米和澎湖縣長陳光復等連任縣市的提名；至於能否在農歷年前完成台北市長、桃園市長提名，目前還未有結論。(編輯：宋皖媛)