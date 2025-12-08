桃園市長盃珠心算跨國較量 蘇俊賓：紮實的數理教育是一切科技的基礎





「第十屆桃園市長盃珠心算暨數學公開邀請賽」7日於平鎮婦幼館登場，吸引來自全國及越南、印尼等地共468人次參賽。桃園市副市長蘇俊賓與會表示，市長盃十年來持續促進跨國互動，是桃園推動多元與科普教育的重要成果。

蘇俊賓副市長在市府教育局長劉仲成陪同中出席，桃園市多元教育發展協會創會會長施美玲、桃園市議員舒翠玲、陳韋曄、彭俊豪、黃崇真、等均到場參加。



桃園市副市長蘇俊賓出席「第十屆桃園市長盃珠心算暨數學公開邀請賽」。

蘇俊賓強調，珠心算不只是運算技巧，更是聯合國非物質文化遺產，也是華人智慧結晶，能幫助孩子建立量感、專注力、自信心與面對挫折的能力。

他指出，AI機器人與新興科技的發展，皆建立在扎實的數理基礎之上；家長帶孩子參與競賽，正是讓孩子踏出正確第一步、對未來最好的投資。



教育局表示，本次比賽旨在提升學生的運算能力、邏輯思維及專注度，並透過競賽歷程讓孩子體會數理之美、培養解題策略與面對挑戰的穩定度。特別是海外隊伍參與，更讓學生在互動中拓展國際視野，具體實踐桃園市「多元學習、適性揚才」的教育理念，培育具有全球素養的新世代學習者。



