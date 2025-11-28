桃園市長綠營人選？黃暐瀚：無懸念是何志偉 名嘴認證「確實走入地方」

總統府副祕書長何志偉被看好能披綠袍參選桃園市長。（鏡新聞）

民進黨2026桃園市長人選懸而未決，王世堅、蔡其昌與季連成皆被點名，但目前最可能出線的是總統府副祕書長何志偉、綠委王義川。名嘴康仁俊以自身十多年交情切入，肯定何志偉長期在桃園走動，「確實走入地方」；媒體人黃暐瀚也認為何志偉若民調能夠勝出，應該毫無懸念，會由他出線參選。

康仁俊透露與何志偉認識超過10年，得知他早在數月前就開始利用假日到桃園跑行程，拜廟、探訪社團、了解地方需求，但並未刻意製造新聞或宣傳，「傻得可愛，也傻得踏實」；雖然桃園選戰提及許多大咖，但他確信地方選戰「重點不在大咖，而是個人意願與投入度」，認為何志偉半年多來默默走入地方，這份「傻勁」是政治人物少見的特質，也是何志偉在地方紮根的重要優勢。

康仁俊在臉書力挺何志偉：「你的努力我都有看見，希望你能獲得更多人的肯定，加油。」除了康仁俊，媒體人黃暐瀚也在節目《國民大會》分析，民進黨內部有一股勢力名為「新蘇連」，即是新潮流、蘇系、綠色友誼連線3派系的結合，其中綠色友誼連線的核心人物就是前立委陳勝宏，也就是何志偉的爸爸。

黃暐瀚進一步指出，相較於王義川，何志偉在地方走得比較勤、會去桃園拜廟，還有總統賴清德力挺，若民調能夠勝過王義川，應該就毫無懸念，會由何志偉出線參選。他認為桃園市長選戰的情勢與台北市、新北市有些類似，綠營的潛在人選可能都無法戰勝現任市長張善政，但桃園並不像雙北那樣複雜，「所以我覺得應該就何志偉了」。





