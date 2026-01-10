桃園市長綠營內戰？何志偉讚張惇涵優秀：我主外他主內

民進黨桃園市長提名人選尚未定案，近期傳出基層有意力拱行政院秘書長張惇涵參選。對此，勤跑桃園基層的總統府副秘書長何志偉今（10）日稱讚張惇涵比自己優秀，並提及兩人過去在總統府共事時的分工模式，強調張是團隊的定心丸。

總統府副秘書長何志偉。（圖／何志偉臉書）

張惇涵出身基層黨工，曾任桃園市政府新聞處長，並先後輔佐前行政院長蘇貞昌、前總統蔡英文及前桃園市長鄭文燦，行政資歷完整。日前他出席立法院司法法制委員會備詢時，與國民黨立委激烈辯論，獲得綠營支持者高度評價，被視為「新戰神」，引發基層勸進聲浪。

面對張惇涵成為潛在競爭對手，何志偉表示，張惇涵受過紮實的幕僚訓練，確實比自己優秀很多。他回憶兩人同任總統府副秘書長時期，分工明確，「我就主外，他（張惇涵）就主內」，並感謝張惇涵在當時扮演了團隊定心丸的重要角色。

行政院秘書長張惇涵。（圖／中天新聞）

針對自身佈局，何志偉強調自己代表總統四處奔走傾聽，整合產業界聲音、年輕人需求及長者期望。他指出，在成為政治人物前也是一般人，策略就是站在首長高度思考能做什麼。他秉持「民之所欲，常在我心」的哲學，努力奔走並記錄民眾需求，將「工作努力」視為自己的代名詞。

何志偉透露，頻繁的行程讓他想起過去競選立委的過程，目前體脂肪僅剩14%，笑稱有機會挑戰更低的數據。他形容自己像跑馬拉松一樣持續衝刺，希望能聽到更多基層的想法，並加深與在地的連結。

對於民進黨最終何時拍板提名人選，何志偉坦言並不清楚確切時間表，強調這將由選舉對策委員會最終定案。他重申，現階段自己的任務非常單純，就是不斷地「努力、努力、努力，工作、工作、工作」。

