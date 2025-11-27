桃園市長綠營誰扛？黃暐瀚斷言無懸念是這人

▲2026桃園市長選戰，民進黨積極備戰，多人遭點名挑戰張善政。（圖／擷取鄭文燦、王義川、何志偉、蔡其昌、王世堅臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨2026桃園市長人選備受關注，前市長鄭文燦近期被爆有意回鍋，但本人已透過議員反駁此說法，同時，綠委王義川、總統府副秘書長何志偉早已勤走地方，另有法務部次長黃世杰、前公平會副主委彭紹瑾等多人陸續被外界點名。不過，對此，資深媒體人黃暐瀚昨（27）日表示，把何志偉、王義川2人的民調拿出來比，如果真的是何志偉贏王義川，那就沒有懸念，應該就是何志偉出戰桃園。

綠營誰將挑戰現桃園市長張善政備受關注，除何志偉、王義川外，黃世杰、彭紹瑾以及綠委王世堅、蔡其昌等人均被點名。甚至行政院政委季連成也因花蓮救災表現亮眼，加上軍系背景，被視為黨內活棋。

不過，黃暐瀚昨上《國民大會》指出，「新蘇連」就是新潮流、蘇系、綠色友誼連線，其中核心人物就是前立委陳勝宏，也就是何志偉的爸爸。何志偉是總統府副秘書長，先前他也訪問過何志偉，他都去桃園拜廟，加上有總統賴清德的支持；王義川雖可能參選，但王義川在地方好像走得沒有何志偉勤。

黃暐瀚接著表示，光是把何志偉、王義川2個人的民調拿出來比，如果真的是何志偉贏王義川，那就沒有懸念，應該就是何志偉出戰桃園。這狀況跟台北市、新北市很像，代表何志偉有可能打不贏張善政，但是桃園也沒有那麼複雜，除非王義川的民調贏何志偉。

